Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 23.08.2018 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня четверг 23 августа 2018 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 11 град. С

• атмосферное давление 733 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 98 %

• ветра нет м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе ДТП не произошло.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид

отключения Адреса Время отключения

1. В сетях холодного водоснабжения Гайдара 23 п.3, Матросова 28 с 9 до окончания

Иртяшская 7 п.3 с 9 до 12 часов

Ленина 75 с 9 до 13 часов

Привокзальный пер.1 с 9 до 15 часов

Южная 1 с 9 до 16 часов

2. В сетях электро-

снабжения

3. В сетях горячего водоснабжения Гайдара 23 п.3 с 9 до окончания

Иртяшская 7 п.3, Победы 57, Бажова 32 с 9 до 12 часов

Ленина 75 с 9 до 13 часов

Привокзальный пер.1 с 9 до 15 часов

Южная 1 с 9 до 16 часов

Вниманию жителей округа!

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды утром и днем 23 августа с прохождением атмосферного фронта в горных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, грозы, в отдельных районах град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

К сведению жителей округа!

Основная причина несчастных случаев на воде - купание в нетрезвом виде в необорудованном для этой цели месте.

Убедительная просьба:

- не купаться в местах, не предназначенных для этой цели!

- не купаться в нетрезвом состоянии!

- не купаться в ночное время!

Уважаемые озерчане!

Муниципальное учреждение «Поисково - спасательная служба Озерского городского округа» напоминает вам, что местами массового отдыха на воде являются:

• пляж «Нептун» — ул. Архипова, в районе дома № 6;

• пляж «Дальний» — ул. Иртяшская, в районе дома № 7;

• пляж «Колибри — в городском парке культуры и отдыха - ул. Парковая, в районе дома №1;

• пляж «Молодежный» — ул. Бажова, в районе дома № 28;

• а также пляжи в детских оздоровительных лагерях «Отважных», «Орленок», «Звездочка» и Гагарина;

Режим работы пляжей:

• со среды по воскресенье - с 11 до 19 часов;

• понедельник, вторник – выходные дни.

Места опасные для купания:

• каменный карьер в районе УПТК;

• карьер в районе дома № 63 по ул. Дзержинского;

• пруд в районе дома № 1 по проспекту К.Маркса;

• озера Большая Нанога, Малая Нанога, Кызылташ, Булдым;

• озеро Иртяш в микрорайоне Заозерный.

Правила поведения в местах массового отдыха (пляжах)

Отдыхающие обязаны соблюдать правила поведения в общественных местах!

Категорически запрещается:

• заплывать за границы зоны купания, обозначенные буйками;

• подплывать к судам и лодкам, нырять с них или других, не приспособленных для этой цели сооружений;

• загрязнять водоемы и территорию зоны отдыха;

• курить. употреблять спиртные напитки, купаться и плавать в состоянии алкогольного опьянения;

• приводить с собой собак или других животных и купать их;

• нырять и захватывать купающихся, подавать ложные сигналы тревоги.

Если вы стали свидетелем несчастного случая на воде, звоните по телефону «02» или 112 (для абонентов сотовой связи).

2.2. Гидрологическая обстановка: в норме.

2.3.Лесопожарная обстановка: в норме.

2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.

2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

С начала года на водоемах округа погиб 1 человек.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 23 августа 2018 года

1. Природные ЧС: не прогнозируется.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Облачная погода с прояснением, ночью местами, днем в большинстве районов небольшие и умеренные дожди, днем в горах до сильных, в отдельных районах грозы, возможен град, ночью и в утренние часы в отдельных районах туманы. Ветер западный, северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с, при грозах порывы 16-21 м/с. Температура воздуха ночью плюс 10-15º, в горах плюс 6-11º, днем плюс 15-20º, на юге до плюс 25º.

ОЯ: не прогнозируются.

НЯ: не прогнозируются.

3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение

неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,1).

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости и ухудшение эксплуатационного состояния дорожного полотна при осадках, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей, а также порывы линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей, поражение сооружений без молниезащиты атмосферным электричеством при грозах).

3.6. Биолого-социальные ЧС:

3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: продолжится незначительное увеличение пострадавших от укусов клещей.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 195_ обращений граждан.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/36806/