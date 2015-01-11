Первым резидентом ТОСЭР в Снежинске стал производитель специальных машин – свидетельство, удостоверяющее регистрацию юридического лица, в торжественной обстановке вручил руководству предприятия ООО «СТК Развитие» глава «запретки» Игорь Сапрыкин.

«В феврале этого года три города ЗАТО получили статус ТОСЭР, после чего все наши резиденты начали активно заниматься бизнес-планами для того, чтобы стать первыми. Команда предприятия "СТК Развитие" оказалась наиболее конструктивной, грамотной, подготовила весь необходимый пакет документов, который прошел определенную проверку, и они получили статус резидента», – отметил глава города.

Между управляющей компанией АО «Атом-Тор» и ООО «СТК Развитие» подписано соглашение. Сведения о компании внесены в реестр резидентов ТОСЭР «Снежинск», что является основанием для осуществления предпринимательской деятельности и получения льгот. «Я надеюсь, что в ближайшей перспективе мы получим следующих резидентов, которые создадут в Снежинске рабочие места. Наша задача сделать из городов центр развития страны, используя научный задел и потенциал, а также те социально-экономические условия, которые существуют», – отметил генеральный директор АО «Атом-ТОР» Олег Шевкунов.

Компания ООО «СТК Развитие» будет заниматься производством спецмашин и оборудования. Общий объем инвестиций – 48,7 млн рублей, что позволит создать 30 новых рабочих мест. Предприятие нацелено на создание универсального производственного цикла, который даст возможность в кратчайшие сроки перестраивать технологический процесс на выпуск новых изделий. В перспективе гендиректор ООО «СТК Развитие» Вячеслав Ахлюстин планирует развернуть деятельность по таким направлениям, как приборостроение, машиностроение, IT-технологии, химическое производство, металлообработка.

«Весь этот проект стал возможным благодаря Росатому и РФЯЦ – ВНИИТФ. Росатом взял на себя лидирующую роль. Возникали серьезные вопросы, которые требовали урегулирования с министерством экономического развития, с другими структурами. Руководство ядерного центра очень грамотно работает и "пробивает" интересы города. У нас достаточно амбициозные цели – мы хотим стать лидерами. Впереди предстоит колоссальная работа», – отмечает Ахлюстин.

https://dostup1.ru/economics/Pervym-rezidentom-TOSER-v-Snezhinske-stal-proizvoditel-spetsialnyh-mashin_108928.html