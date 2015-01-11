Фото-репортаж с празднования Дня флага России

Фото-отчёт от Дениса Васильева о прошедшем 22-го августа в Озёрске праздновании Дня флага России. Все фото на https://vk.com/album19592590_256099647

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!

- 0 +