Дети, родители которых неизвестны, получили право на социальную пенсию

С начала этого года в Челябинской области 108 детей, оба родителя которых неизвестны, начали получать социальную пенсию. Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ОПФР по Челябинской области, этот новый вид социальной пенсии введен только в 2018 году.

Размер новой пенсии с 1 апреля составляет 10360,52 рубля. Она выплачивается до достижения ребенком 18 лет, а в случае очного обучения – до его завершения, но не дольше чем до 23 лет. Выплаты зачисляются на отдельный номинальный счет, открываемый опекуном или организацией-попечителем.

Право на новый вид социальной пенсии имеют дети, оставленные в роддоме, а также найденные и подкинутые. Их рождение регистрируется по заявлению органов внутренних дел, органов опеки и попечительства, медицинской или воспитательной организации или организации социального обслуживания.

До 2018 года дети, родители которых неизвестны, в отличие от детей-сирот, не могли получать пенсию по случаю потери кормильца, поскольку юридически никогда не имели ни одного из родителей.

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/deti-roditeli-kotoryh-neizvestny-poluchili-pravo-na-socialnuyu-pensiyu