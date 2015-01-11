В отношении руководства регионального управления МЧС началась доследственная проверка

Следователей заинтересовала деятельность руководства регионального управления МЧС по эксплуатации нерабочих систем дублирования сигналов о пожаре.
Пожарные извещатели «Стрелец-мониторинг», установленные в школах и детских садах региона, в 60-70% случаев не срабатывали, пишет Znak.com. Сведениями о нерабочих системах заинтересовался военно-следственный отдел по Челябинскому гарнизону СК.
По информации издания, в первую очередь правоохранителей интересует работа начальника отдела связи ведомства Александра Лунько. Именно он отвечает за внедрение и функционирование систем. Также следователи проверяют замначальника управления Александра Гандау. Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина в ответе члену общественной палаты Копейска Андрею Горланцеву сообщила, что сейчас все пожарные извещатели в школах и детсадах Копейска находятся в рабочем состоянии. Однако источник интернет-газеты опроверг это заявление. По его словам, системы до сих пор не работают в большей части учреждений Копейска.
http://echochel.ru/news/2018/08/23/75757/
Ключевые теги: МЧС, проверка, неработающее оборудование.
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