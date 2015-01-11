Российским автомобилистам выдадут права с микрочипом

В России появятся водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств с микрочипом. МВД РФ уже разработало соответствующий приказ.

"Отличительной особенностью документов нового поколения станет наличие в них микроэлектронного устройства, а также ряд дополнительных степеней защиты. Указанные документы будут изготавливать на пластиковой основе, верхний и нижний слой которой лазероактивны", - цитирует ее слова ТАСС.

Выдача водительских удостоверений и свидетельств о регистрации ТС нового образца предусмотрена в подразделениях Госавтоинспекции, обладающих соответствующими техническими возможностями. МВД также предлагает дополнительно перевести надписи наименования документов ("водительское удостоверение" и "свидетельство о регистрации") на английский и французский языки.

В МДВ подчеркивают, что выданные ранее права и свидетельства останутся действительными, передает "Уралинформбюро".

https://www.uralinform.ru/news/society/296104-rossiiskim-avtomobilistam-vydadut-prava-s-mikrochipom/