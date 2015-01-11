Представитель областного полицейского главка совестно с председателем Советом ветеранов озерской полиции приняли участие в памятном мероприятии

75 лет назад 23 августа советские войска освободили от гитлеровских захватчиков Харьков, завершив последний этап битвы на Курской дуге.

Курская битва, продолжавшаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны, победа в которой ознаменовала завершение коренного перелома в ходе Второй мировой войны.

Представитель Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Челябинской области Геннадий Криницын и председатель Совета ветеранов озерской полиции Сергей Серухин приняли участие в городском памятном мероприятии, посвященному 75-летию победы в Курской битве.

На мемориальном комплексе полицейские пообщались с ветеранами войны и тружениками тыла, пожелав им здоровья, долголетия и благополучия. Представитель полицейского главка пообщался с командиром студенческих отрядов, участников всероссийской студенческой стройки «Мирный атом - 2018». Студенты из 25 регионов страны также посетили общегородское памятное мероприятие.

Майор внутренней службы Геннадий Криницын и майор милиции в отставке Сергей Серухин вместе с горожанами и ветеранами возложили цветы к «Вечному огню», отдавая дань уважения подвигу советского солдата.

Курская дуга – это особый рубеж Великой Отечественной войны. Подвиг советских солдат, тружеников тыла, проявленный в этом сражении, по достоинству оценен послевоенным поколением. В той страшной битве было сделано главное – побежден враг. Величие ратного и трудового подвига солдат будет вечно жить в памяти народа.