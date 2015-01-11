В Озёрске состоится слёт активной молодежи

25 августа в Озерск стоится главное моложенное событие года - слёт активной молодёжи.

Организаторы мероприятия Служба по делам молодёжи администрации округа и Общественная молодежная палата при Собрании депутатов подготовили насыщенную программу. Сразу два мероприятия ожидается в этот день.

В 12:00 в молодежном центре «Мир» состоится слет активной молодежи, на котором обсудят актуальные проблемы молодежной политике округа, а в 17:00 возле кинотеатра «Айвенго» пройдет культурно-развлекательная программа.

Мероприятие проходит при поддержке ПАО «Уральский банк реконструкции и развития, ООО «Уральские кабельные сети - Озерск», ночной клуб «Торнадо», ресторан «Чкалов-Паб», Озерское местное отделение партии «Единая Россия», профсоюз завода 23 ФГПУ ПО «Маяк».

Антон Шалимов