В Озёрске состоится слёт активной молодежи

25 августа в Озерск стоится главное моложенное событие года - слёт активной молодёжи.
Организаторы мероприятия Служба по делам молодёжи администрации округа и Общественная молодежная палата при Собрании депутатов подготовили насыщенную программу. Сразу два мероприятия ожидается в этот день.
В 12:00 в молодежном центре «Мир» состоится слет активной молодежи, на котором обсудят актуальные проблемы молодежной политике округа, а в 17:00 возле кинотеатра «Айвенго» пройдет культурно-развлекательная программа.
Мероприятие проходит при поддержке ПАО «Уральский банк реконструкции и развития, ООО «Уральские кабельные сети - Озерск», ночной клуб «Торнадо», ресторан «Чкалов-Паб», Озерское местное отделение партии «Единая Россия», профсоюз завода 23 ФГПУ ПО «Маяк».
Антон Шалимов
Ключевые теги: молодёжь, ОГО, развлекательная программа, слёт.
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