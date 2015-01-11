«Металлург» в Магнитогорске обыграл «Сибирь» и выиграл домашний турнир

Магнитогорский «Металлург» стал победителем Мемориала имени Ивана Ромазана — предсезонного турнира, проходившего в Магнитогорске.

В воскресенье «Металлург» обыграл со счетом 4:1 «Сибирь». У хозяев шайбы забросили Алексей Береглазов, Архип Неколенко, Евгений Бирюков и Владислав Калетник, а у команды из Новосибирска отличился Глеб Зырянов.

«Металлург» набрал 6 очков и занял первое место на турнире. Вторым стало нижегородское «Торпедо» (5 очков), на третьей строчке расположился челябинский «Трактор» (4), а на четвертой — «Сибирь» (3).

Мемориал имени Ивана Ромазана

«Металлург» (Магнитогорск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Голы: 1:0 — Береглазов — 06:08 (5×5); 1:1 — Зырянов (Первушин) — 35:27 (5×5); 2:1 — Неколенко — 41:16 (4×5); 3:1 — Бирюков (Неколенко) — 52:42 (5×5); 4:1 — Калетник (Неколенко, Платонов) — 55:48 (5×5).

https://sport24.ru/news/hockey/2018-08-26-metallurg-v-magnitogorske-obygral-sibir-i-vyigral-domashniy-turnir