Есть ли жизнь до пенсии?

Уже не первый месяц в обществе идут жаркие дискуссии о пенсионной инициативе нашего родного правительства.

Только вот в словесных баталиях давно потонул и не слышен главный довод противников новой реформы: после августа 1991 года пенсия стала рассматриваться в обществе не как содержание государством пожилых и уже не способных к производительному труду своих граждан, а как скромная надбавка «за возраст», своеобразная премия дожившему несмотря ни на что и вопреки всему продолжающему трудиться человеку.

Просто потому, что на эти гроши прожить практически невозможно. Вот и вынуждены люди вкалывать и в 65, и в 75, а позволит здоровье и работодатель, так и до 85-ти…Потому что жить хочется и в эти годы. И быть полезными хочется. И помогать своим детям и внукам – тоже хочется… А теперь эту «надбавку за возраст» у мужчин хотят отобрать за пять лет, а у женщин и вовсе – за восемь…

И приводятся доводы в пользу этого. И новые трели звучат от соловьёв всех уровней…

Только ведь очередной «госзаём без отдачи» не решит главную проблему: ту самую, по которой страна оказалась в этой ситуации.

Мне довелось только один раз услышать внятное объяснение из уст вице-премьера Татьяны Голиковой на телеканале "Россия 1".

Отвечая на вопрос о необходимости повышения пенсионного возраста, Татьяна Голикова отметила, что по статистике в 1990-х годах на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих человека, а к 2019 году на одного пенсионера будет 1,8 трудоспособного гражданина. Такое соотношение, по ее словам, не позволяет нарастить пенсионное обеспечение граждан.

Понятно, что налицо результат демографического кризиса и никакой «материнский капитал» не в состоянии остановить ту пропасть, в которую стремительно скатывается наше общество.

Одной же из основных причин является разрушения института семьи: никого уже не удивляет, что количество разводов давно превышает количество браков; что семья, в которой двое детей, вызывает удивление (а где трое или больше – негодование); что мы впереди планеты всей ужен не в области балета, а по количеству абортов (1 миллион 200 тысяч ежегодно – это официальные данные из официальных медучреждений, а с учетом «частных клиник», гордящихся анонимностью, это число можно легко умножить на 5).

Общество потребления съедает само себя. Как говорится, неча на зеркало пенять, коли антропометрические параметры лица имеют ярко выраженные признаки асимметрии…

И вполне возможно, что последующим поколениям уже не придется рассчитывать ни на какие пенсии.

Александр Волынцев