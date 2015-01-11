«Двери рубили топором»: очевидцы смертельного ДТП на Южном Урале рассказали, как спасли малыша

Очевидцы смертельной аварии с «Ладой-Ларгус», врезавшейся в столб на трассе Челябинск — Екатеринбург, рубили машину топором, лишь бы достать выжившего мальчика. Со множественными переломами его доставили в больницу. Его мама, папа и сестрёнка погибли.

— Машину в прямом смысле рубили топором, — рассказал очевидец Алексей в соцсети. — Один мужчина пытался откачать второго ребёнка.

— Жутко, когда ты там и всё это видишь глазами, — поделился Андрей. — Остановились, помогали. Двери как сковало! Ни одна не открывалась. Просто вырывали их. Живой ребёнок был зажат за водителем. Похоже, мужчина увидел камеру без знаков фотофиксации, начал тормозить, и его занесло.

— Проезжали с папой там, он бросился помогать вытаскивать людей. Ужас — три трупа и один живой ребёнок! — рассказала Елизавета. — Мёртвую девочку доставали около часа. А живого мальчика зажало в детском автокресле, папа помог вытащить. Очень жалко! Спаси и сохрани!

В автоинспекции уточнили, что авария произошла в Кунашакском районе Челябинской области в 17:30 в пятницу, 24 августа, на 74-м километре автодороги Челябинск — Екатеринбург.

— Двигаясь в сторону Челябинска, 33-летний водитель автомобиля «Лада-Ларгус» не справился с управлением, допустил занос автомобиля и вылетел на правую обочину по направлению движения, где врезался в бетонный столб освещения, — рассказали в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинской области. — В результате от полученных травм скончались водитель, его 28-летняя жена и их двухлетняя дочь. Их четырёхлетний сын выжил. Его доставили в Центральную районную больницу села Кунашак.

По словам родных, сейчас жизни малыша уже ничто не угрожает.

— У Тимофея травмы средней тяжести — сломаны ножки и челюсть, много ушибов, но главное — он жив, — рассказала родственница семьи. — Из Кунашака его перевели в Детскую областную клиническую больницу в Челябинске. С ним в палате лежит бабушка.

Близкие недоумевают, как могло случиться это ДТП.

— Стаж у главы семьи хороший, только на этой машине они уже лет пять ездили — купили сразу после свадьбы, — продолжает девушка. — Месяц назад они переехали по работе из Трёхгорного в Озёрск. Вчера они сразу после рабочего дня собрались и поехали по делам в Челябинск. И совсем скоро их не стало. Первым о ДТП узнал брат погибшей — ему с места кто-то позвонил, и он сразу же выехал на место. Мы очень благодарны всем, кто не проехал мимо такого горя, вызвал скорую, помог спасти ребёнка. Берегите свои семьи.

В Челябинской области случилось ещё одно жуткое ДТП. При спуске с горы на трассе М-5 КАМАЗ выехал на встречку и подмял под себя Toyota RAV4. В итоге на месте погибли водитель джипа и его 10-летний ребёнок. Женщина, потерявшая мужа и ребёнка, находится в шоковом состоянии.

https://chelyabinsk.74.ru/text/incident/65309481/