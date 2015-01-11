В преддверии 1 сентября подвели итоги трудового лета

В понедельник на аппаратном совещании глава округа Евгений Щербаков отметил, что строительные и трудовые отряды внесли большой вклад в благоустройство ряда объектов городской инфраструктуры и учреждений дошкольного образования.

Следует напомнить, что на прошлой неделе завершился трудовой семестр Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом-2018». Глава округа отметил, что стройотрядовцы и в этом году трудились не только на градообразующем предприятии, но и внесли свой вклад в благоустройство объектов городской инфраструктуры. Студенты помогли обустроить детскую площадку в одном из микрорайонов города, восстановили ступени на крыльце здания Центра культуры и досуга молодёжи.

– Хочу отметить, что вместе со строительными отрядами, приехавшими в Озерск со всей страны, – подчеркнул Евгений Щербаков, – в округе активно трудились и студенты ОТИ НИЯУ МИФИ. Кроме того, в этом году были организованы трудовые отряды из числа озерских старшеклассников. Вовлеченность школьников принесла ощутимый результат городу, а их труд заслуживает почёта и уважения.

Как уже сообщалось ранее, один из строительных отрядов представлял Алтайский государственный медицинский университет, и на прошлой неделе в администрации состоялась встреча будущих врачей с представителями органов местного самоуправления. На встрече присутствовали двадцать человек, и девять из них изъявили желание пойти работать в озерскую клиническую больницу.

– По инициативе Собрания депутатов весной этого года была создана рабочая группа, в которую вошли представители администрации, клинической больницы №71 и «Маяка», – рассказал о результатах встречи исполняющий обязанности председателя Собрания депутатов Андрей Кузнеченков. – Поскольку у студентов появилось желание предметно поговорить о своём будущем, которое многие из них хотели бы связать с Озерском, была организована эта встреча. Ребята сейчас находятся на заключительном этапе своего обучения, и им очень нравится наш город.

Выяснилось, что если округ сможет предложить молодым специалистам работу и жилье, то всё остальное, что требуется молодым семьям в Озерске есть. Я думаю, что дальше мы продолжим эту работу. Стройотряды – это потенциальные жители Озерска, которым понравился город.

Продолжая тему трудового лета, начальник управления образования администрации Любовь Горбунова отметила, что трудовые отряды в Озерске ранее были организованы при каждой школе:

– Новшество этого года – это трудовые отряды главы округа. Впервые в Озерске было создано четыре трудовых отряда, в которых работали восемьдесят человек. Дети работали в июне и в июле, каждый старшеклассник отработал половину месяца. Для работы были выбраны четыре детских сада, самые территориально большие, раскинутые по городу садики: №1, №43, № 58 и №26.

Отряды главы занимались уборкой территорий детских садов, проводили обрезку кустарников, пропалывали и поливали газоны, помогали привести в порядок бордюрный камень и малые архитектурные формы, мальчики занимались небольшими плотницкими работами. Самое интересное, что ребята по собственной инициативе помогали воспитателям заниматься с малышами на прогулке.

Любовь Горбунова подчеркнула, что перед началом работы глава округа встречался со всеми участниками трудовых отрядов. Встречи проходили в тёплой атмосфере, ребята делились своими планами на будущее, говорили о том, видят ли они себя жителями Озерска после окончания учёбы в высших учебных заведениях. Практика трудовых отрядов главы была признана успешной.

– Ребята отличные, умеют и хотят трудиться. На следующий год есть желание увеличить количество таких трудовых отрядов на территории детских садов.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36835/