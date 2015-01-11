Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 28.08.2018 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня понедельник 27 августа 2018 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была +12 град. С

• атмосферное давление 742 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 93 %

• ветер северо-восточный 5 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид

отключения Адреса Время отключения

1. В сетях холодного водоснабжения Музрукова 36, Семенова 12 С 9 часов до окон.

Ленина 59 С 9 до 12 часов

2. В сетях электро-

снабжения Победы 8 С 9 до 12 часов

3. В сетях горячего водоснабжения Музрукова 36, Семенова 12 С 9 часов до окон.

Ленина 59 С 9 до 12 часов

Октябрьская 30 С 10 до 12 часов

Вниманию жителей округа!

27 и 28 августа 2018 года будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска и передача речевых сообщений по радиосети производственного вещания.

К сведению жителей округа!

Основная причина несчастных случаев на воде - купание в нетрезвом виде в необорудованном для этой цели месте.

Убедительная просьба:

- не купаться в местах, не предназначенных для этой цели!

- не купаться в нетрезвом состоянии!

- не купаться в ночное время!

Уважаемые озерчане!

Муниципальное учреждение «Поисково - спасательная служба Озерского городского округа» напоминает вам, что местами массового отдыха на воде являются:

• пляж «Нептун» — ул. Архипова, в районе дома № 6;

• пляж «Дальний» — ул. Иртяшская, в районе дома № 7;

• пляж «Колибри — в городском парке культуры и отдыха - ул. Парковая, в районе дома №1;

• пляж «Молодежный» — ул. Бажова, в районе дома № 28;

• а также пляжи в детских оздоровительных лагерях «Отважных», «Орленок», «Звездочка» и Гагарина.

Режим работы пляжей:

• со среды по воскресенье - с 11 до 19 часов;

• понедельник, вторник – выходные дни.

Места опасные для купания:

• каменный карьер в районе УПТК;

• карьер в районе дома № 63 по ул. Дзержинского;

• пруд в районе дома № 1 по проспекту К.Маркса;

• озера Большая Нанога, Малая Нанога, Кызылташ, Булдым;

• озеро Иртяш в микрорайоне Заозерный.

Правила поведения в местах массового отдыха (пляжах)

Отдыхающие обязаны соблюдать правила поведения в общественных местах!

Категорически запрещается:

• заплывать за границы зоны купания, обозначенные буйками;

• подплывать к судам и лодкам, нырять с них или других, не приспособленных для этой цели сооружений;

• загрязнять водоемы и территорию зоны отдыха;

• курить. употреблять спиртные напитки, купаться и плавать в состоянии алкогольного опьянения;

• приводить с собой собак или других животных и купать их;

• нырять и захватывать купающихся, подавать ложные сигналы тревоги.

Если вы стали свидетелем несчастного случая на воде, звоните по телефону «02» или 112 (для абонентов сотовой связи).

2.2. Гидрологическая обстановка: в норме.

2.3.Лесопожарная обстановка: в норме.

2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.

2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

С начала года на водоемах округа погиб 1 человек.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 27 августа 2018 года

1. Природные ЧС: не прогнозируется.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Переменная облачность, местами небольшие дожди, ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с, отдельные порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью плюс 8-13º, в низинах до плюс 5º, днем плюс 16-21º.

ОЯ: не прогнозируются.

НЯ: не прогнозируются.

3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение

неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,1).

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости при туманах и нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей, поражение сооружений без молниезащиты атмосферным электричеством при грозах).

3.6. Биолого-социальные ЧС:

3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: продолжится незначительное увеличение пострадавших от укусов клещей.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано _98_ обращений граждан.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/36825/