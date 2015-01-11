КХЛ сообщает о переносе 13-ти матчей регулярки, в том числе с челябинским «Трактором»

Континентальная хоккейная лига сообщила о переносе 13-ти матчей регулярного чемпионата, который стартует уже 2 сентября, – перекроить расписание потребовалось в связи с переездом омского «Авангарда» в Балашиху (Московская область) из-за плачевного состояния родной арены, передает коррепондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Лиги.

Таким образом, домашние матчи «ястребы» сыграют в «Арене Балашиха» имени Ю.Е. Ляпкина. В целях оптимизации логистики и сокращения расходов клубов Лига приняла решение об изменении сроков проведения следующих матчей:

- № 159 «Салават Юлаев» – «Динамо» (Рига) с 3 октября 2018 года на 10 января 2019 года;

- № 168 «Сибирь» – «Динамо» (Рига) с 5 на 7 октября 2018 года;

- № 169 «Авангард» – ЦСКА с 5 на 7 октября 2018 года;

- № 180 «Сибирь» – ЦСКА с 7 на 5 октября 2018 года;

- № 181 «Авангард» – «Динамо» (Рига) с 7 на 5 октября 2018 года;

- № 585 «Авангард» – «Йокерит» с 11 января 2019 года на 17 декабря 2018;

- № 746 «Авангард» – «Салават Юлаев» с 18 февраля 2019 года на 3 декабря 2018;

- № 663 «Северсталь» – «Витязь» с 27 на 28 января 2019 года;

- № 671 «Трактор» – «Витязь» с 29 на 30 января 2019 года;

- № 677 «Авангард» – «Витязь» с 31 на 9 января 2019 года;

- № 685 «Сибирь» – «Куньлунь Ред Стар» со 2 на 4 февраля 2019 года;

- № 686 «Авангард» – СКА со 2 на 4 февраля 2019 года;

- № 697 «Сибирь» – СКА с 4 на 2 февраля 2019 года.+

Напомним, челябинский «Трактор» стартует в новом сезоне КХЛ 2 сентября – на домашней арене он сыграет с московским ЦСКА, магнитогорский «Металлург» в этот же день встретится с братиславским «Слованом».

https://dostup1.ru/society/KHL-soobschaet-o-perenose-13-ti-matchey-regulyarki-v-tom-chisle-s-chelyabinskim-Traktorom_109019.html