Южноуральцев призвали обратиться за компенсациями по «советским» полисам

Южноуральцев приглашают получить компенсации по договорам накопительного личного страхования советского времени – в Челябинской области их получили только 165 тыс. жителей (11%), тогда как на 1 января 1992 года в регионе было заключено более 1,5 млн договоров на сумму 929 млн рублей.

По данным на 1 января 1992 года, договоры страхования детей к совершеннолетию, бракосочетанию и дополнительной пенсии, заключенные в Госстрахе, имели почти 52,5 млн человек. Общая сумма взносов по ним исчислялась миллиардами рублей. В результате рыночных реформ и экономического кризиса взносы обесценились: 1000 рублей старого образца превратились в 1 рубль.

В 1995 году государство законодательно признало страховые взносы своим внутренним долгом, обязавшись вернуть их населению. Агентом государства был назначен «Росгосстрах». Проект по выплате компенсаций по «советским» страховым полисам был рассчитан на десять лет.

На сегодняшний день менее трети россиян, имеющих законные основания на получение компенсаций, воспользовались этим правом. Размер компенсации зависит от суммы взносов и от года рождения получателя. Если же страхователь или застрахованный уже ушли из жизни, то наследникам положена компенсация на оплату ритуальных услуг.

Если вы гражданин России до 1991 года рождения включительно, и на 1 января 1992 года у вас был действующий договор по накопительному личному страхованию, обратитесь в «Росгосстрах». Подробную информацию о компенсационных выплатах можно узнать на сайте компании в разделе «Страхование. Компенсационные выплаты» или обратившись в контакт-центр по телефону 8-800-200-0-900.

https://dostup1.ru/finance/Yuzhnouraltsev-prizvali-obratitsya-za-kompensatsiyami-po-sovetskim-polisam_109025.html