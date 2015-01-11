Студенты-медики получат финансовую поддержку в Челябинской области

В Челябинской области 119 студентов, поступивших в ординатуру по целевому набору, будут получать ежемесячное вознаграждение – меры социальной поддержки будущих медиков обсудили на заседании комитета по социальной политике депутаты южноуральского Законодательного Собрания.

В декабре 2017 года депутаты приняли закон, в котором установили ежемесячную денежную выплату – 1 тыс. рублей студентам, получающим медицинское образование по программам специалитета и заключивших договор с исполнительными органами власти о целевом обучении.

Установлена общая квота целевого приема для получения высшего образования по программам специалитета «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Фармация». В этом году добавилась специальность «Медико-профилактическое дело».

«Для того чтобы обеспечить систему здравоохранения Челябинской области медицинскими кадрами и ликвидировать дефицит врачей, областное министерство здравоохранения выступило заказчиком целевого набора в Южно-Уральский государственный медицинский университет. В этом году будет организован прием 119 человек на обучение в ординатуре. Ежемесячная денежная выплата ординаторам составит 3 тыс. рублей», – комментирует заместитель председателя Законодательного Собрания Александр Журавлев .

Изменение в областной закон будет рассмотрено 30 августа на заседании Заксобрания.

https://dostup1.ru/medicine/Studenty-mediki-poluchat-finansovuyu-podderzhku-v-Chelyabinskoy-oblasti_109032.html