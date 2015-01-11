На повышение зарплат южноуральских бюджетников направят 3,1 млрд рублей – изменения в законе «О бюджете Челябинской области» рассмотрели и утвердили депутаты Заксобрания.

Казну региона на 1,4 млрд рублей пополнил федеральный бюджет, еще 4,3 млрд рублей – собственные поступления, в том числе, налог на доходы физических лиц – 2,5 млрд и налог на имущество организаций – 1,8 млрд рублей.

Собственные дополнительные средства направят на финансирование образовательных учреждений и предоставление мер соцподдержки отдельных категорий граждан (1,8 млрд рублей), решение социально-значимых вопросов на уровне муниципалитетов (954,5 млн рублей), дорожную деятельность (593 млн), бюджетные инвестиции в объекты госсобственности (434,5 млн) и другие направления. Помимо этого, корректировка бюджета предусматривает распределение ранее зарезервированных 3,1 млрд рублей на повышение оплаты труда бюджетников в соответствии с указами президента РФ и увеличением МРОТ.

«Мы рассмотрели эти изменения на комитете по бюджету и налогам. Нас удовлетворило, что большая часть средств пойдет на социальную сферу и оплату труда сотрудников бюджетных организаций», – комментирует председатель Заксобрания Владимир Мякуш.

С учетом изменений доходы областного бюджета на 2018 год составляют 155,6 млрд рублей, расходы – 165,9 млрд, дефицит остался без изменений – 10,3 млрд рублей.

https://dostup1.ru/finance/Na-povyshenie-zarplat-yuzhnouralskih-byudzhetnikov-napravyat-31-mlrd-rubley_109132.html