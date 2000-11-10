Озерск.ру поздравляет, как взрослых, так и маленьких жителей нашего славного города с наступлением осени и Днём знаний! Вас ждут прекрасные супер-насыщенные выходные!

Озёрск

1 сентября

С 9-45 до 13-30

Центральная городская библиотека: праздник «1 сентября – День знаний»!

10-00

Театр драмы и комедии «Наш дом»: сказка для бабушек безобразников «Вверх тормашками» (5+)

10 и 11-00

Театр кукол «Золотой петушок»: интермедиа «День знаний» 6+

10-30 – 11-30, ДК Маяк

Интерактивная театрализованная программа «Волшебные уроки тетушки Матильды» с участием юных артистов «Культурно-досугового центра».

Вы познакомитесь с удивительной тетушкой Матильдой и на время станете учениками ее необычной школы, а также поймете, что даже в обычной жизни есть место волшебству.

10, 11, 12-00, Детская музыкальная школа №1

Концерт, посвящённый Дню знаний «Здравствуй, мир музыки!»

10-30, Детская музыкальная школа №2

Концерт, посвящённый Дню знаний «Школа, здравствуй!»

С 14 до 15-00, Детский парк

Праздничная концертно-развлекательная программа «Страна Сентябряндия»

18-00, площадка у входа в 25 школу

Развлекательная игровая программа для детей от арт-школы Светланы Худяковой S'танция 74! Танцевальные номера, флэшмоб, розыгрыши призов, мастер-класс от популярного детского направления "Развивайка"!

2 сентября

регистрация с 8-00

ПКиО, стадион «Труд»: забег «Сила воли». Старт в 10:00

В забеге могут принять участие все желающие.

Забег на 10 и 21 км с 16 лет, забег на 5 км без возрастных ограничений.

14:00, Центральная городская библиотека

преподаватель бесплатной школы художественной фотографии Владимир Михайлович Чирков ждет всех желающих в читальном зале на организационное занятие, на котором расскажет, как будут проходить воскресные занятия, какие темы и задания ожидают учеников.

15-00, Центральная городская библиотека

В выставочном зале открытие персональной выставки Евгении Смирновой «Дыхание ветра» (Екатеринбург). На открытии художница расскажет о своем творчестве и представит работы в техниках батик и акварель.

Кыштым, Слюдорудник

2 сентября, старт в 12-00

XIII фан-марафон «В Европу и обратно». Организаторы традиционного велосипедного марафона подготовили разнообразные по доступности дистанции, самая короткая 800м.

Миасс

1 и 2 сентября

Глк «Солнечная долина»: киноночь с Каталицей.

Вас ждут:

Просмотр фильмов: "Южная история" и "На гребне Волны"

Песни у костра

Ночь в палатке у озера

Утреннее занятие йогой

Самое душевное завершение лета

Челябинск:

Челябинск масштабно отпразднует свое 282-летие!

В предпраздничную неделю горожан ожидает фестиваль талантливой молодежи «Артишок», который пройдет 1 сентября в центральном парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина. За 12 лет работы фестиваля в нем приняли участие более 6 тысяч талантливых ребят. 2 сентября пройдет общественно-политический вернисаж. В этом году в нем принимают участие более 220 организаций. Тема вернисажа – «Уральские самоцветы».

1 сентября, 18-00

Radisson Blu, отель: компания М-1 Урал решила запустить Международный турнир по смешанным единоборствам «Road to M-1». Боёв в этот вечер будет несколько, но главные пожиратели внимания, конечно, Магомед «Кобра» Магомедов (9-2) из Челябинска и боец из Португалии – Артур Лемос (8-3).

2 сентября, 12-00

Центральный парк культуры и отдыха им. Гагарина: национально-культурные объединения Челябинской области, советы ветеранов, молодежные и другие общественные организации покажут свое мастерство в засолке огурцов, помидоров, капусты и посоревнуются за звания «Лучший самодельный засольщик», «Самый красивый дизайн уголка», «Уральское разносоление» и многие другие.

2 сентября, 15-00

ЛА «Трактор»: Континентальная Хоккейная Лига

Регулярный чемпионат 2018/2019

«Трактор» (Челябинск) — «ЦСКА» (Москва)

Екатеринбург

Все выходные:

Планетарий: научным сотрудникам музея удалось сохранить уникальный механический аппарат того времени — «Планетарий УП-2», В настоящее время экскурсия по Екатеринбургскому планетарию включает лекционную часть (рассказ экскурсовода о созвездиях) и видеопоказ.

1 сентября

Первого сентября с 12 до 18-00 в ЦПКиО им В.В. Маяковского пройдет самое главное событие осени - «День знаний. Общегородское посвящение в первоклассники».

Детский квест «Познавайка» – разминка первого дня.

Лайфхаки для школьников, которые помогут ребятам легче справляться с различными школьными задачами.

Концертная программа, тематические фото-зоны, развлекательная программа с аниматором и многое, многое другое.

1 и 2 сентября

Антимузей компьютеров поздравит дорогих учащихся и уважаемых педагогов с началом учебного года!

Развлекательная программа: ВЕСЕЛЫЙ УРОК «Здравствуй школа!»

1 сентября, 17-00

Академия единоборств РМК: первого сентября Академия единоборств РМК станет площадкой для нового проекта по смешанным единоборствам от Russian Cagefighting Championship. Турнир будет носить название RCC: Intro. Он откроет двери для молодых бойцов смешанного стиля, которые хотят попасть в элиту ММА и получить возможность выступать на профессиональных турнирах RCC.

2 сентября, с 12 до 18-00

Парк им. В.В. Маяковского: «Осенний пикник»!

В программе:

• Концерт;

• Йога-зарядка;

• Фото-зоны;

• Открытый плэнер для всех желающих;

• Lounge-зона;

• Выступление оркестра.

Александра Лебедева