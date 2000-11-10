Озерск.ру поздравляет, как взрослых, так и маленьких жителей нашего славного города с наступлением осени и Днём знаний! Вас ждут прекрасные супер-насыщенные выходные!
Озёрск
1 сентября
С 9-45 до 13-30
Центральная городская библиотека: праздник «1 сентября – День знаний»!
10-00
Театр драмы и комедии «Наш дом»: сказка для бабушек безобразников «Вверх тормашками» (5+)
10 и 11-00
Театр кукол «Золотой петушок»: интермедиа «День знаний» 6+
10-30 – 11-30, ДК Маяк
Интерактивная театрализованная программа «Волшебные уроки тетушки Матильды» с участием юных артистов «Культурно-досугового центра».
Вы познакомитесь с удивительной тетушкой Матильдой и на время станете учениками ее необычной школы, а также поймете, что даже в обычной жизни есть место волшебству.
10, 11, 12-00, Детская музыкальная школа №1
Концерт, посвящённый Дню знаний «Здравствуй, мир музыки!»
10-30, Детская музыкальная школа №2
Концерт, посвящённый Дню знаний «Школа, здравствуй!»
С 14 до 15-00, Детский парк
Праздничная концертно-развлекательная программа «Страна Сентябряндия»
18-00, площадка у входа в 25 школу
Развлекательная игровая программа для детей от арт-школы Светланы Худяковой S'танция 74! Танцевальные номера, флэшмоб, розыгрыши призов, мастер-класс от популярного детского направления "Развивайка"!
2 сентября
регистрация с 8-00
ПКиО, стадион «Труд»: забег «Сила воли». Старт в 10:00
В забеге могут принять участие все желающие.
Забег на 10 и 21 км с 16 лет, забег на 5 км без возрастных ограничений.
14:00, Центральная городская библиотека
преподаватель бесплатной школы художественной фотографии Владимир Михайлович Чирков ждет всех желающих в читальном зале на организационное занятие, на котором расскажет, как будут проходить воскресные занятия, какие темы и задания ожидают учеников.
15-00, Центральная городская библиотека
В выставочном зале открытие персональной выставки Евгении Смирновой «Дыхание ветра» (Екатеринбург). На открытии художница расскажет о своем творчестве и представит работы в техниках батик и акварель.
Кыштым, Слюдорудник
2 сентября, старт в 12-00
XIII фан-марафон «В Европу и обратно». Организаторы традиционного велосипедного марафона подготовили разнообразные по доступности дистанции, самая короткая 800м.
Миасс
1 и 2 сентября
Глк «Солнечная долина»: киноночь с Каталицей.
Вас ждут:
Просмотр фильмов: "Южная история" и "На гребне Волны"
Песни у костра
Ночь в палатке у озера
Утреннее занятие йогой
Самое душевное завершение лета
Челябинск:
Челябинск масштабно отпразднует свое 282-летие!
В предпраздничную неделю горожан ожидает фестиваль талантливой молодежи «Артишок», который пройдет 1 сентября в центральном парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина. За 12 лет работы фестиваля в нем приняли участие более 6 тысяч талантливых ребят. 2 сентября пройдет общественно-политический вернисаж. В этом году в нем принимают участие более 220 организаций. Тема вернисажа – «Уральские самоцветы».
1 сентября, 18-00
Radisson Blu, отель: компания М-1 Урал решила запустить Международный турнир по смешанным единоборствам «Road to M-1». Боёв в этот вечер будет несколько, но главные пожиратели внимания, конечно, Магомед «Кобра» Магомедов (9-2) из Челябинска и боец из Португалии – Артур Лемос (8-3).
2 сентября, 12-00
Центральный парк культуры и отдыха им. Гагарина: национально-культурные объединения Челябинской области, советы ветеранов, молодежные и другие общественные организации покажут свое мастерство в засолке огурцов, помидоров, капусты и посоревнуются за звания «Лучший самодельный засольщик», «Самый красивый дизайн уголка», «Уральское разносоление» и многие другие.
2 сентября, 15-00
ЛА «Трактор»: Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат 2018/2019
«Трактор» (Челябинск) — «ЦСКА» (Москва)
Екатеринбург
Все выходные:
Планетарий: научным сотрудникам музея удалось сохранить уникальный механический аппарат того времени — «Планетарий УП-2», В настоящее время экскурсия по Екатеринбургскому планетарию включает лекционную часть (рассказ экскурсовода о созвездиях) и видеопоказ.
1 сентября
Первого сентября с 12 до 18-00 в ЦПКиО им В.В. Маяковского пройдет самое главное событие осени - «День знаний. Общегородское посвящение в первоклассники».
Детский квест «Познавайка» – разминка первого дня.
Лайфхаки для школьников, которые помогут ребятам легче справляться с различными школьными задачами.
Концертная программа, тематические фото-зоны, развлекательная программа с аниматором и многое, многое другое.
1 и 2 сентября
Антимузей компьютеров поздравит дорогих учащихся и уважаемых педагогов с началом учебного года!
Развлекательная программа: ВЕСЕЛЫЙ УРОК «Здравствуй школа!»
1 сентября, 17-00
Академия единоборств РМК: первого сентября Академия единоборств РМК станет площадкой для нового проекта по смешанным единоборствам от Russian Cagefighting Championship. Турнир будет носить название RCC: Intro. Он откроет двери для молодых бойцов смешанного стиля, которые хотят попасть в элиту ММА и получить возможность выступать на профессиональных турнирах RCC.
2 сентября, с 12 до 18-00
Парк им. В.В. Маяковского: «Осенний пикник»!
В программе:
• Концерт;
• Йога-зарядка;
• Фото-зоны;
• Открытый плэнер для всех желающих;
• Lounge-зона;
• Выступление оркестра.
Александра Лебедева