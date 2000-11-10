Озерск.ру поздравляет, как взрослых, так и маленьких жителей нашего славного города с наступлением осени и Днём знаний!

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О НЕвывозе мусора. Август 2018

О детском хоккее. Август 2018

Встреча с Георгием Кашковым

Один в поле воин

Творческая встреча с А.Иодловским

Парусный спорт в Озёрске

Садовод, выйди из сумрака! Часть 3

Озеленение Озёрска. Июня 2018

"Садоводы, выйдите из сумрака!". Часть 2

Творческая встреча с М.Назаровым. Май 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 1

Ресурсный центр для НКО

Университет третьего возраста. Выпускной. Апрель 2018

ММПКХ и бардак. Апрель 2018

О.В.Костиков об общественных инициативах

Весна на Егозе. Море снега и эмоций))))

Спасение озерчан, дело рук....

Новые планы по благоустройству Озёрска

Пожарная безопасность в ТРК "Фестиваль"

Горнолыжный Озёрск. Март 2018

Озёрский фотоклуб. Март 2018

"Земля Эльзы"

Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Интервью с Л.В.Горбуновой. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта. 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
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| Новости » Культура » Афиша

Озерск.ру поздравляет, как взрослых, так и маленьких жителей нашего славного города с наступлением осени и Днём знаний!

Озерск.ру поздравляет, как взрослых, так и маленьких жителей нашего славного города с наступлением осени и Днём знаний! Вас ждут прекрасные супер-насыщенные выходные!

Озёрск

1 сентября

С 9-45 до 13-30

Центральная городская библиотека: праздник «1 сентября – День знаний»!

Озерск.ру поздравляет, как взрослых, так и маленьких жителей нашего славного города с наступлением осени и Днём знаний!

10-00

Театр драмы и комедии «Наш дом»: сказка для бабушек безобразников «Вверх тормашками» (5+)

10 и 11-00

Театр кукол «Золотой петушок»: интермедиа «День знаний» 6+

10-30 – 11-30, ДК Маяк

Интерактивная театрализованная программа «Волшебные уроки тетушки Матильды» с участием юных артистов «Культурно-досугового центра».

Вы познакомитесь с удивительной тетушкой Матильдой и на время станете учениками ее необычной школы, а также поймете, что даже в обычной жизни есть место волшебству.

Озерск.ру поздравляет, как взрослых, так и маленьких жителей нашего славного города с наступлением осени и Днём знаний!

10, 11, 12-00, Детская музыкальная школа №1

Концерт, посвящённый Дню знаний «Здравствуй, мир музыки!»

10-30, Детская музыкальная школа №2

Концерт, посвящённый Дню знаний «Школа, здравствуй!»

Озерск.ру поздравляет, как взрослых, так и маленьких жителей нашего славного города с наступлением осени и Днём знаний!

С 14 до 15-00, Детский парк

Праздничная концертно-развлекательная программа «Страна Сентябряндия»

Озерск.ру поздравляет, как взрослых, так и маленьких жителей нашего славного города с наступлением осени и Днём знаний!

18-00, площадка у входа в 25 школу

Развлекательная игровая программа для детей от арт-школы Светланы Худяковой S'танция 74! Танцевальные номера, флэшмоб, розыгрыши призов, мастер-класс от популярного детского направления "Развивайка"!

Озерск.ру поздравляет, как взрослых, так и маленьких жителей нашего славного города с наступлением осени и Днём знаний!

2 сентября

регистрация с 8-00

ПКиО, стадион «Труд»: забег «Сила воли». Старт в 10:00

В забеге могут принять участие все желающие.

Забег на 10 и 21 км с 16 лет, забег на 5 км без возрастных ограничений.

Озерск.ру поздравляет, как взрослых, так и маленьких жителей нашего славного города с наступлением осени и Днём знаний!

14:00, Центральная городская библиотека

преподаватель бесплатной школы художественной фотографии Владимир Михайлович Чирков ждет всех желающих в читальном зале на организационное занятие, на котором расскажет, как будут проходить воскресные занятия, какие темы и задания ожидают учеников.

Озерск.ру поздравляет, как взрослых, так и маленьких жителей нашего славного города с наступлением осени и Днём знаний!

15-00, Центральная городская библиотека

В выставочном зале открытие персональной выставки Евгении Смирновой «Дыхание ветра» (Екатеринбург). На открытии художница расскажет о своем творчестве и представит работы в техниках батик и акварель.

Озерск.ру поздравляет, как взрослых, так и маленьких жителей нашего славного города с наступлением осени и Днём знаний!

Кыштым, Слюдорудник

2 сентября, старт в 12-00

XIII фан-марафон «В Европу и обратно». Организаторы традиционного велосипедного марафона подготовили разнообразные по доступности дистанции, самая короткая 800м.

Озерск.ру поздравляет, как взрослых, так и маленьких жителей нашего славного города с наступлением осени и Днём знаний!

Миасс

1 и 2 сентября

Глк «Солнечная долина»: киноночь с Каталицей.

Вас ждут:

Просмотр фильмов: "Южная история" и "На гребне Волны"

Песни у костра

Ночь в палатке у озера

Утреннее занятие йогой

Самое душевное завершение лета

Озерск.ру поздравляет, как взрослых, так и маленьких жителей нашего славного города с наступлением осени и Днём знаний!

Челябинск:

Челябинск масштабно отпразднует свое 282-летие!

В предпраздничную неделю горожан ожидает фестиваль талантливой молодежи «Артишок», который пройдет 1 сентября в центральном парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина. За 12 лет работы фестиваля в нем приняли участие более 6 тысяч талантливых ребят. 2 сентября пройдет общественно-политический вернисаж. В этом году в нем принимают участие более 220 организаций. Тема вернисажа – «Уральские самоцветы».

Озерск.ру поздравляет, как взрослых, так и маленьких жителей нашего славного города с наступлением осени и Днём знаний!

1 сентября, 18-00

Radisson Blu, отель: компания М-1 Урал решила запустить Международный турнир по смешанным единоборствам «Road to M-1». Боёв в этот вечер будет несколько, но главные пожиратели внимания, конечно, Магомед «Кобра» Магомедов (9-2) из Челябинска и боец из Португалии – Артур Лемос (8-3).

Озерск.ру поздравляет, как взрослых, так и маленьких жителей нашего славного города с наступлением осени и Днём знаний!

2 сентября, 12-00

Центральный парк культуры и отдыха им. Гагарина: национально-культурные объединения Челябинской области, советы ветеранов, молодежные и другие общественные организации покажут свое мастерство в засолке огурцов, помидоров, капусты и посоревнуются за звания «Лучший самодельный засольщик», «Самый красивый дизайн уголка», «Уральское разносоление» и многие другие.

Озерск.ру поздравляет, как взрослых, так и маленьких жителей нашего славного города с наступлением осени и Днём знаний!

2 сентября, 15-00

ЛА «Трактор»: Континентальная Хоккейная Лига

Регулярный чемпионат 2018/2019

«Трактор» (Челябинск) — «ЦСКА» (Москва)

Озерск.ру поздравляет, как взрослых, так и маленьких жителей нашего славного города с наступлением осени и Днём знаний!

Екатеринбург

Все выходные:

Планетарий: научным сотрудникам музея удалось сохранить уникальный механический аппарат того времени — «Планетарий УП-2», В настоящее время экскурсия по Екатеринбургскому планетарию включает лекционную часть (рассказ экскурсовода о созвездиях) и видеопоказ.

Озерск.ру поздравляет, как взрослых, так и маленьких жителей нашего славного города с наступлением осени и Днём знаний!

1 сентября

Первого сентября с 12 до 18-00 в ЦПКиО им В.В. Маяковского пройдет самое главное событие осени - «День знаний. Общегородское посвящение в первоклассники».

Детский квест «Познавайка» – разминка первого дня.

Лайфхаки для школьников, которые помогут ребятам легче справляться с различными школьными задачами.

Концертная программа, тематические фото-зоны, развлекательная программа с аниматором и многое, многое другое.

Озерск.ру поздравляет, как взрослых, так и маленьких жителей нашего славного города с наступлением осени и Днём знаний!

1 и 2 сентября

Антимузей компьютеров поздравит дорогих учащихся и уважаемых педагогов с началом учебного года!

Развлекательная программа: ВЕСЕЛЫЙ УРОК «Здравствуй школа!»

Озерск.ру поздравляет, как взрослых, так и маленьких жителей нашего славного города с наступлением осени и Днём знаний!

1 сентября, 17-00

Академия единоборств РМК: первого сентября Академия единоборств РМК станет площадкой для нового проекта по смешанным единоборствам от Russian Cagefighting Championship. Турнир будет носить название RCC: Intro. Он откроет двери для молодых бойцов смешанного стиля, которые хотят попасть в элиту ММА и получить возможность выступать на профессиональных турнирах RCC.

Озерск.ру поздравляет, как взрослых, так и маленьких жителей нашего славного города с наступлением осени и Днём знаний!

2 сентября, с 12 до 18-00

Парк им. В.В. Маяковского: «Осенний пикник»!

В программе:

• Концерт;

• Йога-зарядка;

• Фото-зоны;

• Открытый плэнер для всех желающих;

• Lounge-зона;

• Выступление оркестра.

Озерск.ру поздравляет, как взрослых, так и маленьких жителей нашего славного города с наступлением осени и Днём знаний!

Александра Лебедева

Ключевые теги: афиша, дети, взрослые, отдых, уикенд.

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