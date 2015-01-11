В Озерске строители демонтировали крышу из-за долгов за капремонт

В Озерске строители сняли кровлю с жилого дома, объясняя это тем, что заказчик не оплатил работы, оказанные в рамках контракта по капитальному ремонту.

Инцидент произошел в доме 76 на улице Ленина. На дверях подъезда появилось объявление с обращением к жильцам, в котором говорилось, что работы по демонтажу кровли из-за долгов заказчика будут проводиться в августе и сентябре. Местные жители зафиксировали разбор крыши и выложили фотографии в соцсети.

Вскоре озерчане сообщили, что к ним приехали представители различных инстанций. Снятую кровлю пообещали уложить обратно. По данным местных СМИ, работы по капремонту кровли осуществляет подрядчик ООО «Уралтехстрой». В 2017 году компания уже приостанавливала работы в связи с тем, что регоператор капремонта не перечислил ему деньги.

https://dostup1.ru/society/V-Ozerske-stroiteli-demontirovali-kryshu-iz-za-dolgov-za-kapremont_109160.html