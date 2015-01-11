Прокуратура требует увеличить финансирование образования для детей-инвалидов в Челябинской области

Прокуратура Челябинской области требует увеличить финансирование на образование детей-инвалидов – соответствующую информацию ведомство направило главе региона.

«Проблеме соблюдения прав детей в Челябинской области уделяется особое внимание, материнство и детство, семья находятся под защитой государства. Одним из стратегических приоритетов государственной политики является соблюдение прав социально уязвимой категории граждан и, прежде всего, детей-инвалидов», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В настоящий момент на территории региона проживает более 7 тыс. детей с ОВЗ, что составляет 0,9% от общего числа несовершеннолетних южноуральцев. Из них почти 3 тыс. получают образование на дому.

Родителям таких детей предусмотрена соответствующая денежная компенсация. Прокуратура направила губернатору Челябинской области информацию для рассмотрения вопроса об увеличении в 2018 году бюджетного финансирования на эти цели.

https://dostup1.ru/society/Prokuratura-trebuet-uvelichit-finansirovanie-obrazovaniya-dlya-detey-invalidov-v-Chelyabinskoy-oblasti_109149.html