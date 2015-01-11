Дворец творчества детей и молодёжи станет доступнее для особенных детей

С начала августа здесь проводятся работы по монтажу пандусов на крыльце здания и в зрительном зале. Благоустройство учреждения дополнительного образования проходит в рамках реализация благотворительного социального проекта «Мы вместе» ФГУП «ПО «Маяк».

Проект «Мы вместе» стал победителем открытого конкурса благотворительных социально значимых проектов среди некоммерческих организаций, приуроченного к 70-летию ФГУП «ПО «Маяк». Благодаря полученному гранту этим летом в ДТДиМ начался монтаж пандуса на крыльце здания и ремонт разрушенных степеней. Ещё один пандус смонтирован по траектории движения в зрительный зал. В самом зале будет оборудована площадка для четырёх специальных мест. Одновременно ведётся реконструкция изношенных ступеней, которые для безопасности будут покрыты нескользким линолеумом.

Следует отметить, что Дворец творчества детей и молодёжи является самым крупным многопрофильным учреждением дополнительного образования для детей в Озёрском городском округе. Сценическая площадка дворца – это главная площадка, на которой проходят мероприятия образовательных организаций округа, порядка трёхсот культурных событий и молодёжных акций в год.

В составе ДТДиМ более восемнадцати лет функционирует клуб «Наши дети» для детей с ограниченными возможностями здоровья. В клубе занимаются более ста детей. Семнадцать лет в ДТДиМ проходит муниципальный фестиваль творчества детей-инвалидов «Семь цветов у радуги». Само помещение клуба «Наши дети» оборудовано для пребывания детей с различными видами нарушений (физических, сенсорных или интеллектуальных). Но здание ДТДиМ до недавнего времени не соответствовало требованиям безбарьерной среды. А ведь именно внешкольная жизнь, и, в частности, дополнительное образование имеет особое значение для малоподвижных маленьких граждан.

В новом учебном году в ДТДиМ будут созданы условия для обеспечения равных возможностей для творческой деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья. Здание дворца станет комфортным для посещения всех маломобильных категорий жителей. В планах ДТДиМ продолжить работу по благоустройству безбарьерной среды: оборудовать санитарную комнату, обеспечить доступ к сети интернет в клубе «Наши дети».

Завершающим этапом проекта «Мы вместе» станет фестиваль для детей-инвалидов «Ты – супер!», который пройдёт накануне новогоднего праздника 3 декабря 2018 года.

Фото предоставлены ДТДиМ.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36887/