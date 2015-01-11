Жители Урала стали тратить на канцтовары к новому учебному году на 40% меньше

Аналитики «Яндекс.Кассы» провели исследование трат уральцев на подготовку к школе.

Учитывались платежи жителей городов УрФО, в их числе Екатеринбург, Челябинск и Тюмень, которые прошли через сервис с 1 июля по 20 августа. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, траты на канцтовары к школе упали на 40% — средний чек составил 1866 рублей. В то же время, расходы уральцев на книги и учебники выросли на 10% до 524 рублей. В целом, по данным сервиса «Яндекс.Кассы», в России на канцтовары и школьные ранцы тратят 2616 рублей, что на 40% меньше, чем в прошлом году. А вот на учебники и книги россияне стали в среднем за раз тратить 461 рубль. Это на 30% больше, чем годом ранее.

Кроме того, аналитики отметили снижение трат россиян на школьную одежду — средняя цена костюма для мальчика снизилась на 4% и составляет 5,5 тыс. рублей, а комплекты для девочек подешевели на 20% до 5 тыс. рублей. Общая стоимость наиболее популярных товаров для школы снизилась примерно на 10%. По словам аналитиков, это значит, что россияне стали в 2018 году больше экономить на подготовке детей к новому учебному году.

http://echochel.ru/news/2018/09/03/75916/