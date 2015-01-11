Операторы связи разделят затраты на хранение данных

Федеральные операторы связи намерены предоставлять региональным "коллегам" услуги хранения данных клиентов и тем самым хотя бы частично окупить собственные расходы на увеличение хранилищ в рамках исполнения "закона Яровой".

Такую возможность рассматривают в "МегаФоне", МТС и "Ростелекоме". "МегаФон" уже получает от регионалов запросы на аутсорсинг систем хранения данных, однако пока анализирует потребности и решает вопрос о целесообразности запуска услуги. В "Ростелекоме"сообщили, что будут хранить, в частности, переговоры и трафик абонентов Tele2.

Ожидается, что ежемесячный платеж для небольших операторов будет ниже, чем если бы они внедряли подобные решения сами. "Крупные операторы при этом смогут окупить расходы на увеличение хранилищ и, возможно, даже получат прибыль", - отмечает источник издания в одном из производителей систем хранения данных.

Однако технология реализации до сих пор остается неясной, а параметры возможного аутсорсинга – неопределенными. На рынке пока нет оборудования для таких услуг, поскольку Минкомсвязь не выпустил приказ о его сертификации.

"Закон Яровой" с 1 июля обязал операторов данных хранить записи разговоров, сообщения, изображения, видео и другие данные пользователей в течение полугода и предоставлять их по требованию служб безопасности, а с 1 октября – весь трафик абонентов в течение 30 суток, передает "Уралинформбюро". Хранение данных на мощностях других операторов допускается по согласованию с ФСБ.

https://www.uralinform.ru/news/economy/296587-operatory-svyazi-razdelyat-zatraty-na-hranenie-dannyh/