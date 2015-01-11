Южноуральские старшеклассники могут ознакомиться с направлениями тем итогового сочинения на текущий учебный год

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал комментарии к открытым направлениям тем итогового сочинения, которое в 2018/19 учебном году пройдет 5 декабря, 6 февраля и 8 мая, сообщает министерство образования.

Пять открытых направлений тем итогового сочинения на 2018/19 учебный год:

1. Отцы и дети

Данное направление обращено к вечной проблеме человеческого бытия, связанной с неизбежностью смены поколений, гармоничными и дисгармоничными взаимоотношениями «отцов» и «детей».

Эта тема затронута во многих произведениях литературы, где рассматриваются различные типы взаимодействия между представителями разных поколений (от конфликтного противостояния до взаимопонимания и преемственности) и выявляются причины противоборства между ними, а также пути их духовного сближения.

2. Мечта и реальность

Понятия «мечта» и «реальность» во многом противопоставлены и одновременно тесно связаны, они нацеливают на осмысление различных представлений о мире и смысле жизни, на раздумье о том, как реальность порождает мечту и как мечта человека поднимает его над обыденностью.

В литературе немало героев, по-разному относящихся к мечте: одни воодушевлены благородными устремлениями и готовы их воплотить в жизнь, другие оказались в плену прекраснодушных мечтаний, третьи лишены высокой мечты и подчинены низменным целям.

3. Месть и великодушие

В рамках данного направления можно рассуждать о диаметрально противоположных проявлениях человеческой натуры, связанных с представлениями о добре и зле, милосердии и жестокости, миролюбии и агрессии.

Понятия «месть» и «великодушие» часто оказываются в центре внимания писателей, которые исследуют реакции человека на жизненные вызовы, на поступки других людей, анализируют поведение героев в ситуации нравственного выбора как в личностном, так и в социально-историческом плане.

4. Искусство и ремесло

Темы данного направления актуализируют представления выпускников о предназначении произведений искусства и мере таланта их создателей, дают возможность поразмышлять о миссии художника и его роли в обществе, о том, где заканчивается ремесло и начинается искусство.

Литература постоянно обращается к осмыслению феномена творчества, изображению созидательного труда, помогает раскрыть внутренний мир персонажа через его отношение к искусству и ремеслу.

5. Доброта и жестокость

Данное направление нацеливает выпускников на раздумье о нравственных основах отношения к человеку и всему живому, позволяет размышлять, с одной стороны, о гуманистическом стремлении ценить и беречь жизнь, с другой – об антигуманном желании причинять страдание и боль другим и даже самому себе.

Понятия «доброта» и «жестокость» принадлежат к «вечным» категориям, во многих произведениях литературы показаны персонажи, тяготеющие к одному из этих полюсов или проходящие путь нравственного перерождения.

В рамках открытых направлений тем итогового сочинения Рособрнадзором разрабатываются конкретные темы итогового сочинения для каждого часового пояса. Сами темы сочинений станут известны выпускникам за 15 минут до начала экзамена.

Результатом итогового сочинения является «зачет» или «незачет». Если выпускник получил за итоговое сочинение неудовлетворительный результат, ему предоставляется возможность его пересдать.

Напомним, итоговое сочинение в выпускных классах введено с 2014/15 учебного года во исполнение поручения Президента Российской Федерации с целью выявления у обучающихся умения мыслить, анализировать и доказывать свою позицию с опорой на самостоятельно выбранные произведения отечественной и мировой литературы.

Итоговое сочинение является допуском выпускников к государственной итоговой аттестации. При этом обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения. Итоговое сочинение по желанию могут писать и выпускники прошлых лет для представления его результатов при поступлении в вузы.

http://pravmin74.ru/novosti/yuzhnouralskie-starsheklassniki-mogut-oznakomitsya-s-napravleniyami-tem-itogovogo-46471