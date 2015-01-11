Часть банкоматов российских банков перестала принимать 5-тысячные купюры из-за вброса фальшивок/
Предварительно ущерб оценивается миллионами рублей на банк.
Отмечается, что под наибольшей угрозой – банкоматы с устаревшей системой распознавания купюр. «Перенастройка программного обеспечения требует времени, а до тех пор многие банки по совету NCR предпочли временно не принимать в уязвимые банкоматы пятитысячные банкноты», – сообщает издание.
В крупных банках заверили журналистов, что их системы не пропустят фальшивок.
Напомним, ранее Центробанк сообщал, что в первом полугодии 2018 года выявлено 67,8 млн фальшивых рублей, что на 13,2 млн меньше, чем за аналогичный период 2017.
https://dostup1.ru/finance/Chast-bankomatov-rossiyskih-bankov-perestala-prinimat-5-tysyachnye-kupyury-iz-za-vbrosa-falshivok_109227.html
Ключевые теги: банкоматы, 5000 рублей, фальшивки.
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