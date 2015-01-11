Челябинская область подвела итоги Всероссийской акции Минздрава России по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию.

3 сентября в Челябинске на торжественном мероприятии, посвященном закрытию зауральского этапа Всероссийской акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция», организованной Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ), были подведены итоги бесплатного анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию, которое проводилось в 4 городах Челябинской области – Миассе, Златоусте, Магнитогорске, Челябинске. В рамках акции также был проведен обучающий семинар «ВИЧ-инфекция в практике специалистов первичного звена. Ранняя диагностика», в ходе которого слушатели получили современные сведения по принципам сдерживания эпидемического процесса ВИЧ-инфекции, профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям.

В официальной церемонии завершения акции в регионе приняли участие заместитель министра здравоохранения Челябинской области Сахарова В.В., заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Лучинина С.В., ректор Южно-Уральского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения Российской Федерации Волчегорский И.А., заведующий организационным отделом Федерации профсоюзов Челябинской области Гневашев П.Ю., ведущий специалист ФКУ «РКИБ» Минздрава России – «Научно-практический центр профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей» Минздрава России Афонина Л.Ю., руководитель общественной организации «Шаги Надежды» Родимкина П.

В приветственном слове замминистра здравоохранения Челябинской области Сахарова В.В. выразила благодарность Министерству здравоохранения Российской Федерации за проведение подобных акций, так как они в очередной раз «актуализируют значимость проблемы выявления ВИЧ-инфекции. Наши высокие результаты по охвату экспресс-тестированием в регионе говорят о хорошо налаженном межведомственном взаимодействии, в том числе в рамках четырехстороннего соглашения с Союзом промышленников и предпринимателей, Федерацией профсоюзов и Роспотребнадзором Челябинской области, благодаря чему мы можем обследовать на ВИЧ-инфекцию активное трудовое население непосредственно на производстве. Мы увеличиваем охват тестированием, мы увеличиваем выявляемость, и мы впервые за последние два года говорим о снижении заболеваемости на 6%».

Ректор Южно-Уральского государственного медицинского университета Минздрава России Волчегорский И.А. отметил, что «сейчас проблема ВИЧ/СПИДа относится к категории глобальных вызовов здравоохранения, который не обошел стороной Российскую Федерацию. К сожалению, не все жители нашей страны осведомлены, как быть в этой ситуации, откуда исходит угроза, как ее предупредить, как осуществлять эффективную профилактику этой болезни. Поэтому акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» заслуживает всемерной поддержки и признания, так как она направлена на выявление ВИЧ-инфекции, предупреждение заболевания, а также обучение всех категорий специалистов здравоохранения, включая младшее и среднее звено». В заключение Волчегорский И.А. выразил надежду на то, что такие акции будут продолжаться в дальнейшем, и они внесут существенный вклад в снижение заболеваемости ВИЧ-инфекции.

Ведущий специалист ФКУ «РКИБ» Минздрава России – «Научно-практический центр профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей» Минздрава России Афонина Л.Ю. в своем выступлении также затронула образовательный аспект акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция». «В рамках акции проводится широкое обучение медицинских специалистов первичного звена по вопросам ранней диагностики ВИЧ-инфекции. Сегодня у нас есть все возможности для сохранения полноценной и долгой жизни ВИЧ-инфицированного, но при условии раннего выявления заболевания и назначения лечения. Поэтому не только население должно быть готово к обследованию на ВИЧ-инфекцию и знать о способах ее передачи, но и медицинская общественность должна быть готова к тому, чтобы знать и рассказать что такое ВИЧ-инфекция, чтобы вовремя выявить и направить пациента на лечение, а также поддержать его в момент получения антиретровирусной терапии». Афонина Л.Ю. выразила надежду на то, что «новая ветвь обучения ранней диагностике ВИЧ-инфекции представителей медицинского сообщества получит более широкое развитие в дальнейшем и будет доступна во всех регионах России».

Замруководителя Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Лучинина С.В. обратила внимание, что «ВИЧ-инфекция это всецело поведенческое заболевание. И знание своего ВИЧ-статуса – это основа профилактики и предупреждения дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции».

В свою очередь руководитель общественной организации «Шаги Надежды» Родимкина П., 15 лет живущая с ВИЧ-инфекцией, отметила что «ВИЧ - не приговор, а всего лишь хроническое заболевание, с которым можно и нужно жить. И такие акции дают людям знания о том, как сохранить свое здоровье, о способах передачи и мерах профилактики заболевания». Родимкина П. поблагодарила Министерство здравоохранения Российской Федерации за привлечение широкого внимания к проблеме распространения ВИЧ-инфекции.

Торжественная передача флага региона организаторам в знак участия Челябинской области в акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» традиционно прошла в конце мероприятия. Республика Башкортостан приняла у Зауралья эстафету акции Минздрава России в знак поддержки и преемственности.

Напомним, что Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция», которая проводится совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ), пройдет с 12 июня по 7 ноября. Мобильные пункты тестирования (МПТ) проследуют через 30 регионов Российской Федерации, охватив 120 городов. Любой желающий может пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию.

Справочно:

Всероссийская акция по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию третий год подряд проводится Министерством здравоохранения Российской Федерации в рамках Государственной стратегии противодейстия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, которая утверждена Распоряжением Правильства Российской Федерации от 20 октября 2016 года №2203-р.

В 2016 году акция по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию проходила в крупных торгово-развлекательных центрах 10 регионов страны, в течение 2 недель в каждом.

В 2017 году акция проводилась совместно с ОАО «РЖД». Через 24 региона в составе регулярных поездов следовал специально оборудованный вагон, в котором все пассажиры поезда имели возможность сдать экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию. В каждом городе была предусмотрена остановка на несколько дней, в течение которых пункт тестирования перемещался на железнодорожный вокзал.

Всероссийская акция Минздрава России направлена на привлечение внимания и информирование граждан о проблеме ВИЧ/СПИДа, мотивирование к прохождению тестирования на ВИЧ-инфекцию, а также снижение дискриминации и стигматизации ВИЧ-положительных граждан.

Подробный план мероприятий и материалы по профилактике ВИЧ/СПИДа размещены на сайте www.o-spide.ru