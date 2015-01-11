«Шпана курит и плюется»: Жители Озерска жалуются на пьяных подростков, которые вечерами дымят под окнами многоэтажки

Жильцы дома на Карла Маркса, 8 устали от «дворовой банды». Все лето под их окнами собирались школьники — «потусить, попить пивка, покурить и поорать матом».

Компания набирается по 20 человек и больше. Всем на вид не больше 16 лет. Жители надеялись, начнется учебный год и во дворе станет спокойнее. Но нет.

— После них остается такой свинарник! Дворник - пожилая женщина - каждое утро все это выгребает. Мы неоднократно делали замечания, детки в ответ посылают матом, а пенсионеров шлют привыкать к земле, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» местные жители.

Наказывать чужих детей жильцы не имеют права. Полицию вызывают регулярно. Но, со слов горожан, силовики не могут усмирить подростков.

— Полицейские ничего не делают или просто не хотят. Доставили бы старших «авторитетов» в отдел и вызвали родителей, оштрафовали, возможно, все это прекратилось, — говорят жители дома.

Еще обращались в управляющую компанию. Коммунальщики перенесли скамейки, на которых сидит компания, на край детской площадки, но это не спасло ситуацию. Подростки сели на клумбы, заплевали все вокруг и накидали бычков.

Жители сфотографировали шпану, и выложили в соцсети. Они надеются, родители увидят своих детей и хорошенечко всыпят им.

— В течение августа на этот адрес сотрудники полиции выезжали девять раз. На каждый вызов реагировали. За все лето составили три административных протокола за нарушение общественного порядка. Помимо этого еще два материала находятся на рассмотрении. И еще два материала — в подразделении по делам несовершеннолетних. Полиция на этом адресе будет появляться чаще. Инспекторы ПДН также посетят эту территорию, — заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

https://www.chel.kp.ru/online/news/3224827/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop