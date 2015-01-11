«В мир творческих удач мы открываем двери!»

5 сентября детской концертной программой Дворец культуры «Маяк» встретил новых участников творческих коллективов.

На сцену вышли прекрасные греческие музы - Муза танца Терпсихора и Муза театра Мельпомена.

Они поведали зрителям о чудесном Дворце и его талантливых жителях: ансамбле народной песни «Аюшка», ансамблей народного танца «Родничок» и «Каблучок», ансамбле эстрадной песни «Шоу-класс», театре-студии «Юность», хореографической студии «Вдохновение», эстрадной студии «Шанс», клубе восточного танца «Айша», хоре «Гармония».

Юные артисты показали свое мастерство маленьким зрителям и родителям, а Музы рассказали об этих замечательных коллективах.

После концерта зрители смогли встретиться с творческими руководителями и стать полноправными участниками коллективов.