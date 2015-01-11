До плюс 25 разогреется воздух на этой неделе

Уже в середине текущей недели на Южный Урал вернется пусть и не лето, но точно «бархатная» осень.

Воздух 19 и 20 числа в Челябинской области разогреется, местами, до 25 градусов. При этом в среду повсеместно будет светить яркое солнце.

В целом, вся текущая неделя пройдет без существенных осадков. Лишь местами возможны кратковременные дожди.

Однако ночами будет уже по-осеннему холодно. Местами температура приблизится к нулю. Особенно остро заморозки почувствуют жители низменных и горных районов региона.

Ранее синоптики предупреждали, что уже в последней декаде месяца возможны более существенные похолодания. Ниже нулевой отметки температура может упасть после 19 сентября. Но пока только ночами. Однако и днем воздух может остывать всего до 5-9 градусов.

Насколько сбудется этот прогноз – проверим временем. Далеко не часто официальные прогнозы совпадают с реальностью. Однако и сами метеорологи предупреждают, что осенняя погода на Урале не предсказуема. Если утром вы увидите ясное и безоблачное небо, то уже после обеда можете ощущать непогоду с ливнями.

https://lentachel.ru/news/2018/09/10/do-plyus-25-razogreetsya-vozduh-na-etoy-nedele.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop