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Нас стало меньше на 89 тысяч человек

Россияне стали меньше жениться, меньше разводиться и немного меньше рожать. Таковы данные Росстата.

За первое полугодие было зарегистрировано более 381 тысячи браков. Год назад за такой же период семей было создано на 30 тысяч больше. Радует, что разводов тоже стало меньше, но всего на две тысячи.

Но несмотря на то, что семьи стали немного крепче, детей в них родилось в этом году на 38 тысяч меньше - около 783 тысяч.

Спад рождаемости зафиксирован в 82 регионах. Поддержали демографический баланс в стране только Калмыкия, Ингушетия и Чечня. Лидер Чеченская Республика - здесь родилось 13,72 тысячи детей. Другие регионы даже близко не подошли к такому результату.

Но в целом по стране ситуацию это не выправило. И тут эксперты разводят руками. Причина - та самая демографическая яма, в которую мы уже падаем. Она образовалась в период Великой Отечественной войны, а в 1990-е годы усугубилась, когда и без того малочисленное молодое поколение отказывалось от радости материнства и отцовства из-за экономических и социальных неурядиц в стране.

Показатели смертности за полугодие тоже не радуют. Умерло за шесть месяцев этого года на 6,5 тысячи россиян больше, чем в 2017 году.

Число умерших увеличилось в 48 регионах. В целом по стране число умерших превысило число родившихся в 1,2 раза. В 33 регионах превышение составило полтора-два раза.

Таким образом, с начала года число россиян сократилось почти на 89 тысяч человек.

Самая большая убыль населения произошла в Тверской области - минус десять человек на тысячу населения, Тамбовской области - минус 8,2 человека на тысячу, Ивановской области - минус 7,9 на тысячу.

Главная причина, по которой умирали россияне, - это болезни кровообращения. Из-за них ушло из жизни 444 тысячи россиян.

Маленьким утешением тут может послужить только то, что в прошлом году по этой причине умерло больше на пять тысяч человек. То есть смертность из-за таких болезней снизилась. Но именно здесь эксперты видят еще неиспользованный потенциал.

А вот смертность из-за онкологии, наоборот, стала выше. Если за первое полугодие прошлого года новообразования унесли 143,5 тысячи жизней россиян, то за первое полугодие текущего - уже 147,2 тысячи.

Смертность от внешних причин почти не изменилась - 66,5 тысячи в этом году против 66,9 тысячи - в прошлом.

В дорожных авариях за полугодие погибли восемь тысяч человек (год назад 8,2 тысячи).

От случайных отравлений алкоголем - 3,2 тысячи (было 3,8 тысячи).

Самоубийц в этом году было почти на тысячу меньше (9,5 тысячи против 10,4 тысячи).

Убивать тоже стали меньше - насильственная смерть настигла 4,1 тысячи человек, год назад - на 600 человек больше.

Как улучшить демографическую ситуацию в России

Леонид Рыбаковский, главный научный сотрудник Института социально-политических исследований РАН:

- Увеличить население страны в ближайшие годы можно только за счет грамотной миграционной политики. Было бы правильно создать научную группу, чтобы ученые могли просчитать разные сценарии привлечения и размещения мигрантов, а на основании этого могла бы появиться новая программа.

Ситуация действительно непростая. По итогам года смертность ожидается примерно на уровне 1,9 миллиона человек. Столько же было в прошлом году и в позапрошлом. Это не мало. Но по сравнению с данными конца 1990-х - 2005 года, когда умирали в среднем по 2,3 миллиона человек, мы видим, что страна сделала серьезный шаг вперед. Здесь свою роль сыграл национальный приоритетный проект "Здоровье".

Сейчас нужно делать новые шаги. И связаны они должны быть не только с медициной, поскольку это только одна сторона проблемы. Есть и другие. Важнейшие, на мой взгляд, факторы - условия и образ жизни людей. Например, сейчас много говорят о сокращении потребления алкоголя (выводы делаются на основе статистики продажи спиртных напитков). Но мало кто говорит, что выросло самогоноварение, значит, реально меньше пить не стали. Надо также снижать число курильщиков и наркоманов.

Другой важный фактор - качество продуктов питания, их фальсификация, когда мясо в колбасе заменяется субпродуктами, растительными жирами и ароматизаторами. Аналогичные подмены происходят в молочной продукции и другой. Думаю, нам стоит вернуться к советским стандартам, рецептам, чтобы повысить качество еды. Если она станет немного дороже, но гораздо качественнее, это пойдет только на пользу россиянам.

https://rg.ru/2018/09/11/rossiiane-stali-menshe-zhenitsia-i-nemnogo-menshe-rozhat.html

Ключевые теги: Росстат, спад рождаемости, браки и разводы.

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