Решение без альтернативы: на ПО «Маяк» прошли общественные обсуждения

В информационном центре ФГУП «ПО «Маяк»» состоялись общественные обсуждения материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Вывод из эксплуатации ядерной установки – промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк» АВ-1, АВ-2, АВ-3, А и АИ, и материалы оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду». В общественных обсуждениях, состоявшихся 4 сентября 2018 года, приняли участие 56 жителей Озерского городского округа.

В настоящее время на предприятиях Госкорпорации «Росатом» остановлено и готовится к выводу из эксплуатации более 120 ядерных радиационно-опасных объектов различного масштаба. Пилотными объектами, выводимыми из эксплуатации на ФГУП «ПО «Маяк» стали промышленные уран-графитовые реакторы (ПУГР), относящиеся к категории «ядерного наследия» - объектов, созданных в России в середине ХХ века, предназначенных в значительной степени для обеспечения обороноспособности страны. Работы по выводу из эксплуатации ПУГР предусматривают использование окончательного варианта «захоронение на месте».

В результате общественных обсуждений было принято следующее решение: «Учитывая материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Вывод из эксплуатации ядерной установки – промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк» и материалы оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду, в которых обоснованы снижение риска радиационного воздействия и повышение уровня экологической безопасности, поддержать деятельность по выводу из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк» А, АИ, АВ-1, АВ-2 и АВ-3.

Лицензируемая деятельность по выводу из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов осуществляется в рамках реализации работ, направленных на обеспечение ядерной и радиационной безопасности и не оказывает негативного воздействия на радиоэкологическую обстановку района расположения ФГУП «ПО «Маяк». Реальных альтернатив принимаемому решению по выполнению вывода из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов предприятия на площадках их современного размещения не существует, и такое решение является наиболее приемлемым с экономической, социальной и экологической точек зрения».

За это решение проголосовали 55 человек, один человек воздержался.

https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/reshenie_bez_alternativy_na_po_mayak_proshli_obshchestvennye_obsuzhdeniya_/