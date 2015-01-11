Полиция ищет зачинщиков драки футбольных фанатов на трассе в Челябинской области

Шокирующее видео избиения фанатов пермского футбольного клуба «Амкар» болельщиками конкурирующих клубов из Челябинской и Свердловской областей стали поводом для полицейской проверки.

На кадрах, распространяемых в Сети, видно, как микровтобус с фанатами, возвращавшимися домой из Коркино (игра между местным «Шахтером» и пермским «Амкаром» 8 сентября закончилась со счетом 1:1), на трассе останавливают уральские болельщики – по предварительным данным, представители Челябинска и Екатеринбурга.

По их версии, на грубое предложение остановиться водитель автобуса прибавил скорость, однако потом его удалось тормознуть, а фанаты начали буквально силой вытаскивать пермяков из транспорта и избивать.

По версии пермских фанатов, провокаторы напали на их автобус, вытаскивали людей по одному и избивали. Остальным пермякам перекрыли выход и не давали выйти из транспорта. Досталось, в том числе, инвалиду. Мужчины избили его и пытались забрать трость.

«В связи с распространением в сети интернет информации о произошедшем конфликте между болельщиками футбольных команд ГУ МВД по Челябинской области проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего с дальнейшим принятием процессуального решения», – сообщили в полиции, уточнив, что кадры видеозаписи изучаются, принимаются необходимые меры, направленные на установление личностей нападавших.

https://dostup1.ru/accident/Politsiya-ischet-zachinschikov-draki-futbolnyh-fanatov-na-trasse-v-Chelyabinskoy-oblasti_109455.html