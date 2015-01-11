«Магнитка» в овертайме обыграла «Трактор»

Встреча, проходившая в Челябинске на «Арене Трактор», завершилась победой гостей со счетом 2:1.

В составе победителей дублем отметился Мэтт Эллисон. У «Трактора» шайба на счету Артема

Пеньковского.

«Трактор» потерпел второе поражение в первых трех матчах нового сезона, «Магнитка» в пяти матчах имеет три победы (одна из них в овертайме) и два поражения.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Эллисон (бол., Мозякин, Вольски), 25:40 — 0:1. Пеньковский (Стоа, Бэйлен), 57:34 — 1:1. Эллисон, 61:15 — 1:2.

https://sport24.ru/news/hockey/2018-09-11-magnitka-v-overtayme-obygrala-traktor?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop