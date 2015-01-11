Вниманию жителей округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:
Ночью и в утренние часы 13 сентября 2018 в горах и низинах Челябинской области сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3ºС. Повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур, плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений.
Ключевые теги: заморозки, Челябинская область, предупреждение.
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