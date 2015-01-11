Идёт работа по оснащению городского музея современным оборудованием

В 2017 году по решению главы округа Евгения Щербакова и депутатского корпуса для городского музея было найдено помещение, расположенное в историческом центре города по адресу пр. Победы, 2 (на кольце у больничного городка).

Следует отметить, что само здание является памятником истории архитектуры. В новом помещении есть возможность создать два экспозиционных зала – большой для постоянной краеведческой экспозиции и чуть меньший – под временные выставки и проведение мероприятий краеведческой направленности. Кроме этого есть комнаты под рабочие кабинеты и фондохранилище.

Чтобы сформировать в новом помещении удобное и комфортное пространство для посетителей, расширить социальные функции и эффективно использовать образовательные ресурсы, музей выдвинул «Дизайн-проект краеведческой экспозиции» на ежегодный открытый конкурс ФГУП "ПО "Маяк" среди некоммерческих организаций по разработке и реализации на территории Озерского городского округа благотворительных социально значимых проектов.

– Благодаря грантовой поддержке ФГУП «ПО «Маяк» был заключён договор о создании дизайн-проекта экспозиционного зала. Помимо научной описательной части, он включает и техническую документацию, на основании которой можно превратить пустые залы в частичку ушедших миров, чтобы посетители смогли прикоснуться к недавнему славному прошлому, – пояснил директор музея Андрей Теличко.

Проектировщиками стала группа учёных из ЮУрГУ. В рамках работы над проектом они не раз посещали Озёрск, и в настоящее время активно идёт оснащение музея современным экспозиционным оборудованием. К концу года создание концепции нового озёрского музея будет завершено и можно будет приступать к следующему этапу – установке витрин, информационных стендов, монтажу освещения.

Пока идёт работа над проектом, продолжается выставочная и просветительская деятельность. Самый крупный выставочный проект музея – это передвижная археологическая выставка "Древняя история Озёрска", колесившая по школам округа в течении трёх лет. Выставка побывала почти во всех школах округа, включая посёлки Татыш и Метлино. В июне этого года дети из городских лагерей дневного пребывания посещали палеонтологическую выставку и узнали, что коллекционирование орденов, медалей и значков называется фалеристикой, и что существует вспомогательная историческая дисциплина, изучающая это направление. Первого сентября для учащихся лицея №39 в музее был проведён «Урок России: моя малая родина».

Напомним, что история озёрского музейного дела начиналась в 1960-х годах. Трудами кружка юных энтузиастов, созданного Юрием Борисовичем Заславским, была собрана интереснейшая коллекция экспонатов, отражавших самые разные аспекты истории края. Первое время коллекция размещалась на базе Дворца пионеров. В 1971 году по распоряжению директора химкомбината «Маяк» Бориса Васильевича Броховича в рамках Музея трудовой славы комбината была создана краеведческая экспозиция, которая работала до 1990-х годов. В 2007 году, чтобы сохранить коллекцию экспонатов, в Озерске было образовано муниципальное бюджетное учреждение «Городской музей». К сожалению, долгое время музей существовал, не имея собственного здания.

Интересно отметить, что в настоящее время в фондах озерского музея собраны минералогическая, палеонтологическая и археологическая коллекции. Последняя считается настоящей жемчужиной и гордостью музея, поскольку располагает уникальными экспонатами, а само наличие археологической коллекции – большая редкость для небольших музеев. Кроме того, сформирована коллекция бытовых вещей: кухонной утвари, одежды (есть экспонаты 18-19 веков), коллекция предметов техники (например, фотоаппараты) коллекция документов (фото- и рукописных, в том числе собственноручно написанные воспоминания первостроителей города).

Коллектив «Городского музея» надеется, что озерчане не останутся в стороне от увлекательного процесса воссоздания исторического наследия. Со временем обыденные вещи превращаются в символы, о которых стоит рассказать потомкам: память живёт не столько в стенах музея, сколько в каждом жителе Озерска.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36992/