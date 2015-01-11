Диспетчерам аэропорта Челябинск запретили приглашать пассажиров на рейс пофамильно

По громкой связи оглашают лишь номер рейса.

Со спорным нововведением столкнулись пассажиры аэропорта Челябинск, которые опаздывают на рейс. Если раньше диспетчер могла пригласить их на регистрацию и на борт по фамилии, то есть в персональном порядке, то теперь только в общих словах.

— Фамилия и имя относятся к персональным данным. Разглашать их без разрешения человека запрещено. Теперь диспетчер не может поторопить конкретного человека. Он предупреждает по громкой связи, что вот-вот отправится такой-то рейс, — говорят в аэропорту.

К нововведению горожане отнеслись неоднозначно. Взвесив все «за» и «против», большинство все же решили, что опоздать на рейс гораздо хуже, чем лишний раз услышать свою фамилию по громкой связи.

https://www.chel.kp.ru/online/news/3234040/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop