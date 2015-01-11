Водитель ВАЗа погиб в перевернувшейся машине под Аргаяшом

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии, произошедшей 12 сентября в Аргаяшском районе – водитель из Озерска погиб в перевернувшейся машине.

ДТП произошло в 6.00 на 42 км автодороги Долгодеревенское – Аргаяш – Кузнецкое –Кыштым. Тридцатидевятилетний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21102, на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся.+

В результате водитель от полученных травм скончался в больнице, 29-летний мужчина-пассажир получил телесные повреждения и был госпитализирован. Установлено, что жители Озерска ехали в Челябинск.

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