Обстоятельства столкновения грузовика и самолёта выясняют в Челябинске

Причины столкновения грузовика с пассажирским самолётом в аэропорту выясняют в Челябинске, сообщают в Уральском следственном управлении на транспорте.

По данным ведомства, инцидент произошёл ещё 11 сентября в 22:25. По предварительной информации, автомобиль МАЗ подъезжал задним ходом к самолёту Sukhoi Superjet, чтобы забрать багаж из грузового отсека, и допустил столкновение с воздушным судном.

«По данному факту следственными органами организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - прокомментировали в ведомстве.

По информации СМИ, самолёт должен был вылететь в Москву, пассажиры отправились в столицу через несколько часов другим рейсом.

http://www.chel.aif.ru/society/ptransport/obstoyatelstva_stolknoveniya_gruzovika_i_samolyota_vyyasnyayut_v_chelyabinske