Обстоятельства столкновения грузовика и самолёта выясняют в Челябинске

Причины столкновения грузовика с пассажирским самолётом в аэропорту выясняют в Челябинске, сообщают в Уральском следственном управлении на транспорте.
По данным ведомства, инцидент произошёл ещё 11 сентября в 22:25. По предварительной информации, автомобиль МАЗ подъезжал задним ходом к самолёту Sukhoi Superjet, чтобы забрать багаж из грузового отсека, и допустил столкновение с воздушным судном.
«По данному факту следственными органами организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - прокомментировали в ведомстве.
По информации СМИ, самолёт должен был вылететь в Москву, пассажиры отправились в столицу через несколько часов другим рейсом.
http://www.chel.aif.ru/society/ptransport/obstoyatelstva_stolknoveniya_gruzovika_i_samolyota_vyyasnyayut_v_chelyabinske
Ключевые теги: Аэропорт Челябинск, происшествие, расследование.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать