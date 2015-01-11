Компания скандального озёрского депутата объявлена банкротом

10 сентября судья Арбитражного суда Челябинской области Наталья Когденко в очередной раз рассмотрела заявление озёрской управляющей компании «Система» о возбуждении в отношении ООО «СтройГарант» дела о несостоятельности (банкротстве).

Это было далеко не первое заседание по поводу банкротства компании, принадлежащей озёрскому депутату Александру Откупщикову: заявление от УК «Система» поступило в Арбитраж ещё в мае текущего года, в июне было возбуждено производство по делу, в июле назначено заседание на 3 сентября, однако «СтройГарант» в суде не появился. Вместо этого было представлено ходатайство об отложении судебного разбирательства с целью урегулирования разногласий путем заключения мирового соглашения.

Однако и заявитель, и суд посчитали подобные действия «СтройГаранта» умышленным затягиванием процесса, поскольку ранее судебное разбирательство было отложено для погашения задолженности, но доказательств погашения задолженности не представлено.

Поводом для заявления о банкротстве компании Откупщикова стало решение Арбитражного суда от 16 октября прошлого года, признавшее факт неосновательного обогащения «СтройГаранта» за 2015-2016 годы в размере более 800 тысяч рублей, пострадавшей стороной выступила УК «Система». Решение о неосновательном обогащении было подтверждено несколькими апелляционными инстанциями, на принудительное исполнение был выдан исполнительный лист.

Должник так и не представил суду надлежащих доказательств исполнения обязательств перед кредитором по оплате задолженности в полном объеме за время отложения судебного заседания. В результате 10 сентября судья Когденко вынесла определение: признать заявление общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Система» о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАРАНТ» обоснованным, ввести в отношении ООО «СТРОЙГАРАНТ» процедуру, применяемую в деле о банкротстве, – наблюдение.

Судебное заседание по результатам проведения процедуры наблюдения назначено на 13 декабря 2018 года.

Озёрск.ру