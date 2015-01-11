Жителя Снежинска наказали за запуск беспилотника

Сигнал о несанкционированном запуске квадрокоптера над территорией запретки поступил в прокуратуру Снежинска от территориального отдела ФСБ. Беспилотный летательный аппарат принадлежал местному жителю, передает корреспондент ГТРК “Южный Урал” со ссылкой на прокуратуру.

Квадрокоптер был замечен в июле над домом по улице Нечая. Выяснилось, что горожанин запустил его, не имея на то разрешительных документов. По закону, в закрытых городах установлены ограничения на полеты летательных аппаратов.

“Использование воздушного пространства беспилотным летательным аппаратом в воздушном пространстве классов A, C и G осуществляется на основании плана полета воздушного судна и разрешения на использование воздушного пространства”, – пояснили в пресс-службе.

На гражданина завели административное дело и оштрафовали на 3 тысячи рублей.

https://www.cheltv.ru/zhitelya-snezhinska-nakazali-za-zapusk-bespilotnika/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop