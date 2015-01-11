В Парке культуры и отдыха восстановлено освещение

В последнее время в администрацию округа поступали многочисленные жалобы на то, что на отдельных участках пешеходных зон ПКиО в вечернее время отсутствует освещение. В настоящее время неисправность устранена.
По информации специалистов, 13 сентября в парке была проведена внеплановая проверка системы освещения лыжной трассы. Была обнаружена техническая неисправность, из-за которой на трассе не горели десять светильников. Дефект был устранён, и в настоящее время лыжная трасса освещена, за исключением двух перегоревших ламп. Эти лампы плюс несколько светильников на Центральной аллее и на Аллее ветеранов в ближайшее время будут заменены.
Следует обратить внимание, что освещение в Парке культуры и отдыха включается от щита управления с установленным фотореле, которое автоматически включает наружное освещение с наступлением сумерек.
http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37017/
Ключевые теги: ПКиО, Озёрск, освещение.
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