В Парке культуры и отдыха восстановлено освещение

В последнее время в администрацию округа поступали многочисленные жалобы на то, что на отдельных участках пешеходных зон ПКиО в вечернее время отсутствует освещение. В настоящее время неисправность устранена.

По информации специалистов, 13 сентября в парке была проведена внеплановая проверка системы освещения лыжной трассы. Была обнаружена техническая неисправность, из-за которой на трассе не горели десять светильников. Дефект был устранён, и в настоящее время лыжная трасса освещена, за исключением двух перегоревших ламп. Эти лампы плюс несколько светильников на Центральной аллее и на Аллее ветеранов в ближайшее время будут заменены.

Следует обратить внимание, что освещение в Парке культуры и отдыха включается от щита управления с установленным фотореле, которое автоматически включает наружное освещение с наступлением сумерек.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37017/