В Озерске 11-летний школьник травмировался на уроке физкультуры

В Озерске 11-летний школьник получил травму на уроке физкультуры. Данным случаем заинтересовались следственные органы.

Инцидент произошел 5 сентября на городском стадионе, где проходили школьные занятия по физкультуре. 11-летний школьник после выполнения прыжка в длину не успел подняться, когда на него упал сверстник, выполнявший очередной прыжок. Ребенок получил травму.

По данному факту проводится проверка. «Будут установлены все обстоятельства, а также дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасность детей на учебных занятиях», - отметили в пресс-службе управления.

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