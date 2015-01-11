Синоптики объяснили, почему стоящая на Южном Урале погода – не «бабье лето»

Согласно данных учёных, тепло, которое сейчас стоит на Южном Урале, можно назвать либо ранним «бабьим летом», либо оно ещё должно наступить.

Это продолжительный период устойчивой, сухой и умеренно теплой погоды, при котором по ночам уже по-осеннему прохладно, а днём еще достаточно тепло.

«Как правило, такие условия складываются на севере европейской части России в первой половине сентября, в средней полосе России — во второй половине сентября, на юге — в октябре и обусловлены распространением на восток максимально развитого азорского антициклона. В результате накопленного за лето тепла в сентябре этот антициклон усиливается, расширяется по площади и нередко распространяется далеко на восток. В первую очередь его встречают в Западной Европе, где в сентябре еще продолжается настоящее лето, и только затем, немного остывший, он приходит в Россию», - рассказали в Gismeteo.

Согласно этим данным, «бабье лето» на Южном Урале должно наступить только сейчас или даже чуть позже, тогда как тёплая погода стоит в регионе уже вторую неделю. Синоптики пояснили, что «бабье лето» не перетекает из обычного лета, и для его появления необходим контраст в виде холодной осенней непогоды, после которой наступает период тепла. Но, судя по всему, «бабьего лета» в Челябинской области не будет – на всю следующую неделю, начиная со вторника, синоптики прогнозируют пасмурную погоду с дождями и понижением температуры до +12-14.

http://www.chel.aif.ru/society/sinoptiki_obyasnili_pochemu_stoyashchaya_na_yuzhnom_urale_pogoda_ne_babe_leto