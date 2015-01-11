Молодая Луна поможет любителям астрономии наблюдать Марс

Астрономы приглашают любителей но чного неба к интересным наблюдениям – до 20 сентября при ясной безоблачной погоде над юго-западным горизонтом можно будет наблюдать планету Марс, ориентиром послужит растущая Луна.

17 сентября 2018 года Луна вступила в фазу первой четверти. К полнолунию, которое произойдет 25 сентября 2018 года, спутник будет восходить сразу после захода Солнца и станет ярким ночным светилом. А до полнолуния растущая Луна сближается на вечернем небе с яркими планетами: Сатурном и Марсом, став хорошим ориентиром для поиска и наблюдения этих светил.+

Так, 17 сентября Луна прошла близ планеты Сатурн. А 19-20 сентября не упустите возможность после захода Солнца (после 18.30 мск и до полуночи) наблюдать сближение с Марсом над южным и юго-западным горизонтом.

Сближения Луны 20-27 сентября 2018 года:

20 сентября – Луна проходит в 5° севернее Марса (07.00 мск);

23 сентября – Луна проходит в 2° южнее Нептуна (20.00 мск);

27 сентября – Луна проходит в 5° южнее Урана (13.00 мск).

https://dostup1.ru/society/Molodaya-Luna-pomozhet-lyubitelyam-astronomii-nablyudat-Mars_109640.html