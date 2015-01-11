Прокуратура и ФСБ взыскали «левые» доходы с семьи уральского депутата

Снежинский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с депутата горсобрания Александра Супруна и его супруги свыше 755 тыс. рублей в пользу государства.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, это разница между подтвержденными и неподтвержденными доходами семейной четы. Проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции прокуратура проводила вместе с территориальным отделом УФСБ по региону.

Силовики проверяли декларационные данные. Выяснилось, что у жены депутата Александра Супруна Елизаветы Супрун с апреля по октябрь 2015 года имелась в собственности квартира в Екатеринбурге, стоимостью свыше 3,4 млн рублей. Недвижимость приобрели по договору купли-продажи, покупателем выступила Елизавета Супрун. Но выяснилось что цена квартиры превышает заработки супругов за три года до покупки жилья. Разница, в 755 тыс. рублей, не была подтверждена официально как семейный доход. Прокурор Снежинска подал в суд, чтобы взыскать с супругов эту сумму.

Заявление в городской суд Снежинска поступило 20 августа 2018 года. 18 сентября, во вторник, суд удовлетворил требование прокурора. Решение может быть обжаловано в областном суде. Александр Супрун руководит в Снежинске муниципальным учреждением «Объединение муниципальных общежитий». В составе горсобрания с 2005 года.

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