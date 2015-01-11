Статус резидентов «Сколково» присвоен девяти южноуральским компаниям

Первый замминистра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева в ходе очередного заседания комитета Заксобрания региона по экономической политике и предпринимательству отчиталась об итогах реализации «Стратегии инновационного развития‑2020» в 2017 году.

Стратегия реализуется по четырем ключевым направлениям: развитие инновационной инфраструктуры региона, взаимодействие с федеральными институтами, финансовая поддержка и обучение специалистов, вовлеченных в инновационную деятельность.

«Главной целью инновационных процессов в промышленном секторе мы видим развитие сервисов инновационной инфраструктуры, задача которых — снизить издержки и компенсировать риски для технологических инноваторов, — отметила Ирина Акбашева. — Оцифрованная информация в конкретных данных заложена в проект Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года, который сейчас проходит согласование».

В список задач на этот год вошли развитие и продвижение услуг объектов инновационной инфраструктуры в регионе, реализация мероприятий «дорожной карты» Национальной технологической инициативы, помощь субъектам инновационной деятельности для участия в программах федеральных институтов развития, организация работы по стимулированию спроса на инновационную продукцию, актуализация реестра перспективных инновационных технологических идей и т. д.

Напомним, зимой этого года на Южном Урале открылось региональное представительство фонда «Сколково», статус резидентов «Сколково» присвоен девяти компаниям из Челябинска, Озерска, Миасса и Снежинска.

Кроме того, в Челябинской области действует соглашение о сотрудничестве с Фондом содействия инновациям. В 2017 году по результатам конкурсов фонда на реализацию 35 инновационных проектов было выделено более 30 млн рублей.

А в рамках трехстороннего протокола о сотрудничестве с РОСНАНО уже профинансированы такие проекты, как «Русский кварц» (производство высокочистых кварцевых концентратов в Кыштыме, бюджет проекта — 2,28 млрд рублей) и «Этерно» (выпуск соединительных деталей трубопроводов с использованием наноструктурированных материалов (бюджет проекта — 9,2 млрд рублей).

https://up74.ru/articles/ekonomika/105296/