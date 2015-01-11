Вниманию жителей округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует: 22-24 сентября в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости), существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных возникновением лесных пожаров. Телефон экстренных служб – 112.

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