В южноуральской школе произошла стрельба

Чрезвычайное происшествие случилось в пятницу днем в школе №1 города Копейска.
14-летний ученик открыл стрельбу из пневматического пистолета возле школы. Касательное ранение получил один из подростков.
Пострадавшего доставили в травмпункт, обработали рану и отпустили домой.
В случившемся разбираются следователи.
Напомним, ранее инцидент со стрельбой произошел в одной из школ Курганской области. А после поножовщины была уволена директор школы в Сосновском районе Челябинской области.
http://www.chel.aif.ru/society/snova_strelba_v_chelyabinskoy_shkole
Ключевые теги: ЧП, школа, Копейск, стрельба.
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