В южноуральской школе произошла стрельба

Чрезвычайное происшествие случилось в пятницу днем в школе №1 города Копейска.

14-летний ученик открыл стрельбу из пневматического пистолета возле школы. Касательное ранение получил один из подростков.

Пострадавшего доставили в травмпункт, обработали рану и отпустили домой.

В случившемся разбираются следователи.

Напомним, ранее инцидент со стрельбой произошел в одной из школ Курганской области. А после поножовщины была уволена директор школы в Сосновском районе Челябинской области.

http://www.chel.aif.ru/society/snova_strelba_v_chelyabinskoy_shkole