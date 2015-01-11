В Челябинской области оценят возможности повышения квалификации для людей предпенсионного возраста

В Челябинской области соберут и систематизируют информацию по действующим программам и курсам повышения квалификации и переподготовки, предусмотренных для жителей старшего возраста.

С предложением собрать полную информацию по программам и курсам переподготовки для людей старшего возраста выступил Центральный координационный совет сторонников партии «Единая Россия». Южный Урал поддержал инициативу, которую считает важной и актуальной в преддверии проведения пенсионной реформы.

Будет собрана информация о программах, которые предоставляют органы государственной власти, местного самоуправления, учебные учреждения по повышению квалификации, профессиональной переподготовке и дополнительному образованию для людей предпенсионного возраста на безвозмездных либо льготных условиях. Особое внимание будет уделено взаимодействию с общественными организациями, которые также предлагают свои возможности в области профессионального развития. «Мы намерены собрать информацию о возможностях каждого региона по предоставлению людям предпенсионного возраста бесплатных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации», – заявил сопредседатель Центрального координационного совета Сергей Боярский.

В Челябинской области в ближайшее время на эту тему будут проведены Клубы Сторонников.

«Нам необходимо понимать, чем могут заниматься люди предпенсионного возраста, какова сфера их интересов, какие новые компетенции они могут получить», - рассказала председатель Челябинского регионального координационного совета сторонников партии Светлана Яремчук.

Полученная со всех регионов информация будет проанализирована не позднее 9 октября. «По результатам мы представим свои предложения в профильные министерства», - добавил Боярский.

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-chelyabinskoy-oblasti-ocenyat-vozmozhnosti-povysheniya-kvalifikacii-dlya-lyudey