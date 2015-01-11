Борис Дубровский презентует в Японии инвестиционный потенциал Челябинской области

Официальная делегация Челябинской области во главе с губернатором Борисом Дубровским направилась в Японию.

В состав южноуральской делегации вошли представители промышленности Челябинской области (машиностроение, электротехническая, химическая и пищевая отрасли, IT, информационные технологии, инжиниринг), а также ведущие специалисты в области здравоохранения.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, визит будет проходить с 24 по 26 сентября. Сегодня Борис Борис Дубровский встретится с послом России в Японии Михаилом Галузиным. Кроме того, глава региона проведет переговоры с вице-президентом ассоциацией РОТОБО Норихико Исигуро.

Запланировано подписание соглашения между компаниями DHOWA TECHNOS CO., LTD и ООО «ЭлМетро-Инжиниринг».

В рамках визита состоится презентация инвестиционного потенциала Челябинской области. Помимо этого, представители южноуральских компаний на отдельных сессиях проведут презентации своих инвестиционных проектов, пройдут бизнес-встречи компаний Челябинской области и японских партнеров в формате B2B. Для представителей здравоохранения Челябинской области разработана отдельная программа. Южноуральцы познакомятся с достижениями японских коллег.

По данным министерства экономического развития Челябинской области, товарооборот региона с Японией в 2017 году составил 38,3 миллиона долларов (119,3% к аналогичному периоду 2016 года), в том числе: экспорт – 19,4 миллиона долларов (84,3%), импорт – 18,9 миллиона долларов (увеличился более чем в 2 раза).

http://uralpress.ru/news/politika/boris-dubrovskiy-prezentuet-v-yaponii-investicionnyy-potencial-chelyabinskoy-oblasti